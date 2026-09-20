El ejemplar, símbolo nacional, fue homenajeado en el Jardín Botánico Summit, donde visitantes pudieron conocer de cerca su historia y la importancia de proteger su hábitat.

El águila harpía, símbolo nacional de Panamá, celebró este domingo 20 de septiembre sus 17 años de vida como embajadora de la conservación y la protección de la biodiversidad.

Desde tempranas horas, familias y visitantes nacionales y extranjeros llegaron al Jardín Botánico Summit para observar al ejemplar, tomar fotografías y conocer más sobre esta especie, considerada una de las principales representantes de la fauna panameña.

Abraham Barría, administrador del Jardín Botánico Summit, destacó la importancia de mantener espacios que permitan acercar a la población a esta especie.

“Es importante para nosotros resaltar tanto la labor que se hace aquí de conservación, de cuidado de esta importante especie, como también invitar a las familias a que vengan y conozcan y vean este ejemplar aquí en vivo”, señaló.

El funcionario explicó que el Summit es el único centro del país donde actualmente se puede observar un águila harpía en estas condiciones, como parte de las acciones de educación y conservación.

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Durante la jornada, los visitantes pudieron acercarse al área donde se encuentra el ave, aunque bajo reglas específicas para evitar alterarla. No se permite hacer ruido, debido a que esto puede afectar su comportamiento y bienestar.

Para quienes acudieron a la celebración, la experiencia también representó una oportunidad para transmitir a las nuevas generaciones la importancia de proteger la especie.

“Hoy el compromiso con mi nieto y con el águila harpía, por eso venimos a celebrar el cumpleaños”, expresó una de las visitantes.

Otra destacó el papel que cumple esta especie en los ecosistemas: “Ella es la reina del bosque, es la que mantiene la salud del bosque tropical y todos debemos hacer el esfuerzo porque esté viviendo siempre con nosotros”.

Educación desde temprana edad

La celebración también contó con la participación de organizaciones dedicadas a la protección de la fauna silvestre, que mostraron a los asistentes diferentes especies de aves y explicaron la importancia de conservar sus hábitats.

El objetivo fue acercar estos conocimientos especialmente a los niños y fomentar desde temprana edad una cultura de protección de la fauna.

Darisnel Carpio, de la Fundación Rapaces de Panamá, hizo un llamado a la ciudadanía a evitar acciones que deterioren los ecosistemas.

“Lo que le decimos a la población es no talar, no quemar, no tirar la basura en la comunidad”, indicó.

La actividad permitió además que los menores conocieran de cerca otras especies y aprendieran sobre sus características y cuidados.

Una historia ligada a la conservación

El águila harpía nació el 22 de septiembre de 2009 en el Zoológico de Miami, convirtiéndose en el primer ejemplar de su especie nacido en cautiverio en ese recinto.

Posteriormente, llegó a Panamá el 15 de junio de 2016, donde se convirtió en una pieza importante de las actividades de educación ambiental desarrolladas en el Jardín Botánico Summit.

Su presencia busca generar conciencia sobre la necesidad de preservar el hábitat del águila harpía y proteger a una especie que enfrenta amenazas para su supervivencia.

A través de jornadas educativas y recreativas, el ejemplar se ha convertido en un vínculo entre la población y la biodiversidad del país, especialmente entre las nuevas generaciones.

Información de Hellen Concepción