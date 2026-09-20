'Panamá no necesita más diagnósticos': Cámara de Comercio pide acelerar acciones para mejorar la competitividad

El gremio empresarial señaló que la Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 contempla 32 acciones estratégicas y 285 hitos de implementación, de los cuales el 50 % está terminado y el 47 % se encuentra en curso.

Ciudad de Panamá, Panamá/“Panamá no necesita más diagnósticos. Necesita ejecución”. Con esta afirmación, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) planteó la necesidad de acelerar las acciones destinadas a mejorar la competitividad del país y convertir los acuerdos en resultados concretos.

En su Cámara Opina dominical, el gremio señaló que el XVIII Foro Nacional para la Competitividad dejó como una de sus principales conclusiones que ningún sector puede avanzar por sí solo en esta materia. La Cciap sostuvo que el Gobierno, el sector privado, la academia y los trabajadores deben trabajar sobre una misma agenda, con responsabilidades definidas, métricas y mecanismos de seguimiento.

“Hay avances. Hay que acelerar”, expresó el gremio empresarial.

Según la Cámara de Comercio, la Estrategia Nacional de Competitividad 2024-2029 ya establece una hoja de ruta. En su segundo año de implementación contempló 32 acciones estratégicas, desarrolladas mediante 285 hitos, de los cuales el 50% está terminado y el 47% se encuentra en curso. Para el gremio, estos avances deben estar acompañados de una mayor coordinación para que las acciones pendientes se traduzcan en resultados.

Competitividad, talento y confianza

La Cciap también destacó la importancia de factores como la preparación del talento humano, la digitalización del Estado, la seguridad jurídica, la infraestructura, la plataforma logística y el funcionamiento de las instituciones.

El gremio señaló que estos elementos inciden en la confianza y pueden influir en decisiones relacionadas con la inversión, el turismo y la búsqueda de proveedores por parte de compradores internacionales.

En ese contexto, mencionó la Marca País como una de las acciones contempladas en la Estrategia Nacional de Competitividad que ya presenta avances. La Cámara sostuvo que su impacto dependerá de que la imagen que Panamá proyecta hacia el exterior sea consistente con la experiencia que ofrece el país.

Cuatro sectores con una agenda común

La Cciap también planteó que la participación conjunta del Gobierno Nacional, sector privado, academia y trabajadores debe trascender los encuentros y convertirse en un modelo permanente de trabajo.

El gremio atribuyó responsabilidades diferenciadas a cada sector: el Estado debe crear condiciones y ejecutar políticas; el sector privado, invertir, innovar y generar empleo; la academia, formar talento e investigar; y los trabajadores, aportar experiencia y capacidades en áreas vinculadas con productividad, formación y empleo.

La Cámara consideró que una mayor alineación entre estos sectores permitiría avanzar sobre objetivos y responsabilidades compartidas. En ese sentido, reiteró la necesidad de acelerar la ejecución de la agenda de competitividad y dar seguimiento a las acciones previstas en la estrategia nacional.