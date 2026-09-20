Panamá realizará primera liberación de moscas estériles para combatir insecto del Mediterráneo

La primera liberación está prevista para el 16 de octubre en Maneyes, Potrerillos Arriba, Chiriquí, como parte de un proyecto de cooperación técnica que busca validar esta estrategia para el manejo de la mosca del Mediterráneo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá realizará el próximo 16 de octubre la primera liberación de moscas estériles de Ceratitis capitata, conocida como mosca del Mediterráneo o mosca de la fruta, como parte de una estrategia para reducir las poblaciones de esta plaga en zonas productoras del país.

La actividad se desarrollará en la comunidad de Maneyes, Potrerillos Arriba, en la provincia de Chiriquí, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

La Ceratitis capitata es considerada una de las principales plagas agrícolas a nivel mundial debido a los daños que puede ocasionar en diferentes cultivos de frutas y hortalizas. Su presencia también puede generar restricciones fitosanitarias para la producción y comercialización de productos agrícolas.

En Panamá, esta mosca está presente en algunas zonas estratégicas de la provincia de Chiriquí, por lo que el país busca incorporar nuevas herramientas para reducir su población y proteger las áreas productoras.

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¿Cómo funciona la técnica de moscas estériles?

La estrategia se basa en la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en liberar grandes cantidades de moscas macho previamente esterilizadas. Estos insectos se aparean con hembras silvestres, pero no producen descendencia viable. De esta manera, se busca disminuir progresivamente la población de la plaga en las áreas donde se aplica la técnica.

La TIE forma parte de una estrategia de Manejo Integrado de Moscas de la Fruta, que incluye acciones de vigilancia, monitoreo y control. La primera liberación se realizará en el marco del Proyecto de Cooperación Técnica PAN 5031, “Validación de la Técnica del Insecto Estéril para el Control de la Mosca del Mediterráneo”.

El proyecto busca validar el uso de esta tecnología bajo las condiciones productivas de Panamá y establecer herramientas que contribuyan al manejo integrado de la plaga. Entre sus objetivos también está mejorar el estatus fitosanitario de las regiones productoras de frutas y hortalizas, con el propósito de proteger la producción de pequeños, medianos y grandes productores y contribuir a mejorar los rendimientos agrícolas.

Impacto en la producción agrícola

Las acciones previstas también buscan favorecer una mayor disponibilidad de productos agrícolas de calidad para el mercado nacional, contribuir a la alimentación de la población rural y generar mejores condiciones para que los productores panameños puedan acceder a mercados internacionales.

El proyecto cuenta con cooperación técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dentro de sus programas de aplicación de la ciencia y la tecnología nuclear al desarrollo agrícola.

También recibe acompañamiento del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).