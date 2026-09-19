Juegos Suramericanos 2026| Panamá sube al podio de la lucha con Ángel Cortés

Panamá/La lucha, en la modalidad libre, le otorgó a Panamá su octava medalla en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ángel Cortés consiguió la presea de plata en la categoría de 86 kilogramos, tras caer 4-7 ante el brasileño Pedro Gonçalves en una disputada final. Con este resultado, Cortés se convirtió en el segundo atleta panameño en subir al podio en esta edición de los Juegos.

En tanto, Wilfredo Steven López no pudo acceder al podio en la categoría de 65 kilogramos. El panameño fue derrotado 4-14 por el venezolano Wilfredo Rodríguez en el combate por la medalla de bronce.

Te puede interesar: Juegos Suramericanos 2026| Kristine Jiménez le da a Panamá su medalla número siete

Modalidad libre

La lucha libre olímpica es una disciplina de combate en la que dos competidores buscan proyectar, derribar o inmovilizar a su oponente sobre el tapiz. Su característica principal es que se permite el uso activo de las piernas, tanto para realizar agarres, zancadillas y derribos, como para defenderse.

Reglas y dinámica fundamental

Uso de piernas: A diferencia de la lucha grecorromana (donde está estrictamente prohibido sujetar o atacar por debajo de la cintura), en la modalidad libre los atletas pueden atacar los muslos, tobillos o caderas del rival para llevarlo al suelo.

A diferencia de la (donde está estrictamente prohibido sujetar o atacar por debajo de la cintura), en la los atletas pueden atacar los muslos, tobillos o caderas del rival para llevarlo al suelo. Forma de victoria inmediata (Tocado/Puesta de espaldas): Si un luchador logra mantener las dos escápulas de su oponente pegadas al tapiz durante unos segundos, el combate termina de inmediato.

Si un luchador logra mantener las dos escápulas de su oponente pegadas al tapiz durante unos segundos, el combate termina de inmediato. Duración: Se disputa en 2 periodos de 3 minutos con un descanso de 30 segundos entre ellos.

Sistema de puntuación

Si no se produce un tocado, el combate se decide por puntos técnicos acumulados:

1 Punto: Salir de la zona de combate (expulsión del rival), giros de control en el suelo o tras una amonestación por pasividad.

Salir de la zona de combate (expulsión del rival), o tras una amonestación por pasividad. 2 Puntos: Derribos efectivos (llevar al oponente al suelo con control) o exponer la espalda del rival hacia el tapiz en un ángulo menor a 90 grados.

(llevar al oponente al suelo con control) o exponer la espalda del rival hacia el tapiz en un ángulo menor a 90 grados. 4 Puntos: Proyecciones de gran amplitud ejecutadas desde posición de pie que lleven al rival directamente a una posición de peligro.

que lleven al rival directamente a una posición de peligro. 5 Puntos: Proyecciones de gran amplitud donde el rival sale totalmente volando y cae en posición de peligro directo.

Superioridad técnica y categorías

Un combate también puede finalizar antes de tiempo por superioridad técnica si un luchador logra una ventaja de 10 puntos sobre su oponente.

Cabe destacar que la lucha libre olímpica se disputa tanto en rama masculina como femenina (siendo la única modalidad femenina presente en el programa olímpico actual).