Mop sustentará presupuesto de más de $900 millones este lunes en la Asamblea Nacional

Entre los proyectos mencionados está la rehabilitación de las entradas y salidas del puente vehicular sobre la vía Panamericana, en el acceso a los distritos de Dolega y Boquete, una obra que, de acuerdo con Andrade, llevaba más de 16 años a la espera de ser terminada.

Chiriquí/El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para 2027 podría superar los B/.950 millones, recursos que, según el ministro José Luis Andrade, estarán dirigidos principalmente a proyectos de inversión, la reactivación de obras y la conclusión de trabajos que permanecen pendientes en distintos puntos del país.

Andrade adelantó que el presupuesto será sustentado ante la Asamblea Nacional este lunes, donde expondrá los proyectos que la institución pretende ejecutar durante el próximo año.

El ministro señaló que una de las prioridades será dar continuidad y finalizar obras que llevan años esperando ser culminadas, con el argumento de que su conclusión permitiría atender necesidades de las comunidades y generar movimiento económico.

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"Con voluntad y determinación hemos agarrado muchos proyectos que están inconclusos y los hemos terminado", afirmó Andrade,

Entre los proyectos mencionados está la rehabilitación de las entradas y salidas del puente vehicular sobre la vía Panamericana, en el acceso a los distritos de Dolega y Boquete, una obra que, de acuerdo con Andrade, llevaba más de 16 años a la espera de ser terminada.

Sobre la adenda que se realizó a este proyecto para la compra de terrenos, dijo que fue de un poco más de un millón de dólares.

El presupuesto también contempla trabajos de mantenimiento vial, entre ellos el programa de “tapahuecos”, además de proyectos de infraestructura de mayor alcance en la ciudad de Panamá y en sectores de Panamá Oeste.

Andrade indicó que estas obras forman parte de la propuesta presupuestaria que será presentada ante los diputados, a la espera de que el proyecto sea aprobado para avanzar con su ejecución durante 2027.

Agregó que dentro del presupuesto se están contemplando más de 20 obras; hay 14 a las que hay que buscarles partida y esperan agregar unas 16 para lograr licitar 50 obras que ayudarán a mover la economía y mitigar el desempleo, pero evitó hablar de las prioridades.

El ministro sostuvo que el plan de inversión busca no solo atender el deterioro de la infraestructura vial, sino también impulsar la actividad económica mediante la ejecución de obras públicas.

Información de Demetrio Ábrego