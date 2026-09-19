Inversiones, inteligencia artificial y reuniones bilaterales: la agenda de Mulino en Nueva York

La agenda incluye además su participación en foros empresariales del Council of the Americas y en el World Leaders Forum de Columbia University , donde coincidirá con representantes de gobiernos de Grecia, Finlandia, Colombia e Islas Marshall.

El presidente José Raúl Mulino llegó este sábado a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero su agenda durante la semana de alto nivel irá más allá de las actividades oficiales del organismo. Multinacionales, bancos, organismos financieros y líderes de distintos países han solicitado encuentros con el mandatario y su equipo para abordar posibles inversiones, operaciones y oportunidades de negocios en Panamá.

Entre las empresas y grupos que han mostrado interés en reunirse con Mulino figuran Apple, Intel, Ericsson, Mitsubishi, PepsiCo, Pfizer, Google, Citibank, JPMorgan, BBVA, Santander y Bank of America, además del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Council of the Americas.

El Gobierno panameño sostiene que estos encuentros buscan explorar, ampliar o abrir operaciones en el país, con el objetivo de atraer inversión y generar empleos. La agenda empresarial se desarrollará paralelamente a la participación del mandatario en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Inteligencia artificial en la agenda

Uno de los temas que ocupará espacio en la agenda presidencial será la inteligencia artificial y los retos que plantea su implementación.

Mulino participará como invitado de honor en un debate organizado por el BID, en el que también estarán jefes de Estado de Uruguay, Chile, Guatemala, Honduras y Surinam, junto con ejecutivos de empresas tecnológicas como Google, Anthropic y OpenAI.

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Reuniones con líderes internacionales

Durante su estadía en Nueva York, el mandatario panameño también tiene previstas reuniones bilaterales con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con los presidentes de España, Pedro Sánchez; Guyana, Mohamed Irfaan Ali; y Surinam, Jennifer Geerlings-Simons.

Mulino también participará en una reunión de líderes latinoamericanos convocada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La agenda incluye además su participación en foros empresariales del Council of the Americas y en el World Leaders Forum de Columbia University, donde coincidirá con representantes de gobiernos de Grecia, Finlandia, Colombia e Islas Marshall.

Homenaje a la comunidad panameña en Nueva York

Como parte de la visita, Mulino asistirá al acto mediante el cual Nueva York reconocerá el aporte de la comunidad panameña.

El próximo 24 de septiembre, varios tramos de Franklin Avenue, en Crown Heights, serán designados como “Little Panama Way”, en reconocimiento a las generaciones de panameños que han contribuido al desarrollo y patrimonio cultural de ese sector de la ciudad.

El mandatario también participará en el inicio del programa “Café Presidente”, enfocado en capacitación y reinserción social y laboral, desarrollado con la colaboración de Arcane Estate Coffee, negocio de café en Manhattan propiedad de un empresario panameño.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y por parte de su equipo de gobierno, entre ellos el canciller Javier Martínez-Acha y los ministros Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, además de funcionarios vinculados a innovación y al Canal de Panamá.