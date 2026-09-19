Estudio detecta en Panamá linajes no endémicos de tuberculosis y perfiles de resistencia a medicamentos

El estudio, realizado por especialistas del ICGES en colaboración con la Universidad Latina de Panamá, reporta secuencias genómicas preliminares de tres aislados pertenecientes a los linajes Indo-Oceánico y África Occidental, algunos con resistencia a medicamentos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Tres aislados de tuberculosis identificados en residentes de Panamá pertenecen a linajes considerados no endémicos en el país y presentan distintos perfiles de resistencia a medicamentos, según una investigación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) y la Universidad Latina de Panamá.

El estudio realizado por tecnólogos médicos de la Sección de Micobacteriología del Laboratorio Central de Referencia en Salud Pública (LCRSP) del Icges, en colaboración con la Universidad Latina de Panamá, reportó secuencias genómicas preliminares de tres aislados de Mycobacterium tuberculosis identificados en residentes de Panamá.

Los aislados pertenecen a los linajes Indo-Oceánico (Linaje 1) y África Occidental (Linaje 5), considerados no endémicos en el país. El hallazgo aporta nuevos datos sobre la epidemiología molecular de la tuberculosis en Panamá y Centroamérica.

El Icges señaló que la investigación también identificó distintos perfiles de resistencia a medicamentos entre los aislados analizados, incluidos casos de tuberculosis resistente a rifampicina (RR-TB) y tuberculosis multidrogorresistente (MDR-TB).

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Los resultados ponen de relieve la importancia de la vigilancia genómica para determinar la presencia y circulación de diferentes linajes de M. tuberculosis, así como para establecer si se trata de casos aislados o si existe evidencia de posibles eventos de transmisión local.

La entidad indicó que el análisis de las secuencias genómicas permite, además, ampliar el conocimiento sobre la diversidad genética de la bacteria causante de la tuberculosis y aportar información para la vigilancia epidemiológica y la respuesta de salud pública.

La tuberculosis es una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculosis, y el seguimiento de sus características genéticas y patrones de resistencia constituye una herramienta para identificar cambios en la circulación de la enfermedad y orientar las investigaciones epidemiológicas. El estudio fue elaborado por Juan Domínguez González, Joanna E. Rivas Ramos, Prudencio González, Pedro Del Cid, Paul R. Johnston y Samantha Rosas.