Perú registra 67 muertos por dengue en lo que va de año

También se han registrado 55.943 casos de esta enfermedad entre enero y septiembre de este año, un aumento del 79% respecto al mismo periodo de 2025, reportó el Minsa.

Lima, Perú/Perú ha registrado 67 muertos por dengue en lo que va del año, en un contexto de temperaturas inusualmente altas y condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, informó a la AFP el Ministerio de Salud.

También se han registrado 55.943 casos de esta enfermedad entre enero y septiembre de este año, un aumento del 79% respecto al mismo periodo de 2025, reportó el Minsa.

La mayor cantidad de casos se registra en la costa norte del país, fronteriza con Ecuador, y en zonas amazónicas donde las temperaturas superan los 30 ºC desde hace varias semanas, según el ministerio.

Las autoridades peruanas señalaron que entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 31.266 casos y 51 fallecidos por dengue.

"El factor principal que está haciendo que los casos de dengue se incrementen... en el norte del país son las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño", dijo a la AFP el director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, César Munayco.

"Este año no hemos tenido invierno, hemos tenido temperaturas siempre por encima de lo usual y eso hace que se den las condiciones que necesita el mosquito para su reproducción", explicó.

Munayco indicó que el gobierno está "preparando una alerta epidemiológica por el fenómeno de El Niño" porque los casos se incrementarán aún más en los próximos meses con la llegada de las lluvias.

El ministerio señaló que las regiones más afectadas son Piura, La Libertad y Lambayeque, en el norte de Perú, donde se producen inundaciones por las fuertes lluvias de temporada.

También figura Ucayalí, Loreto y Madre de Dios, situadas en la frontera con Brasil (este).

En 2024, Perú registró más de 271.000 casos de dengue, en medio de condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que favorecieron la propagación del mosquito transmisor.

El dengue es una enfermedad endémica de zonas tropicales que provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y, en los casos más graves, hemorragias que pueden causar la muerte.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está expuesta actualmente al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, responsable de entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.