Lanzan explosivo contra casa de un congresista a días de la investidura del presidente electo de Colombia

El ultraderechista De la Espriella, que será posesionado el 7 de agosto por el Congreso, reemplazará al izquierdista Gustavo Petro tras ganar las elecciones presidenciales de junio y promete una estrategia de seguridad de mano dura en medio de la peo