02 ago 2026
Exprimera dama de Brasil Michelle Bolsonaro será candidata al Senado
La ex primera dama es popular entre el electorado femenino, un punto débil para la candidatura de su hijastro.
02 ago 2026
Venezuela y República Dominicana acuerdan restablecer relaciones tras dos años de disputa
En las últimas dos semanas, Venezuela también acordó trabajar para restablecer las relaciones con Perú y Chile , que también se habían roto en 2024 tras la polémica electoral.
02 ago 2026
Maduro celebra desde prisión "todo camino de diálogo" en Venezuela
El juicio en Estados Unidos contra Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027, anunció a multas de julio un tribunal federal en Nueva York.
01 ago 2026
Tragedia en Perú: avioneta se desploma cerca de las Líneas de Nasca y mata 11 turistas extranjeros
Accidentes similares ya han ocurrido. En 2022, la caída de una avióneta dejó siete muertos, entre ellos dos chilenos y tres holandeses.
01 ago 2026
Al menos 11 heridos por atentado con bomba en Colombia a días de la investidura presidencial
La investidura de De la Espriella contará con uno de los mayores despliegues de seguridad previstos para esta ceremonia, con un dispositivo de unos 11.000 soldados y policías.
31 jul 2026
Excarcelan en Perú al expresidente Humala tras fallo que anuló su condena por caso Odebrecht
Con la voz entrecortada, Humala resaltó que por esa "persecución han hecho que tenga que haber asilado a mi esposa y sacado a mis hijos del país".
31 jul 2026
Venezuela aprueba ley de alquileres para atender a damnificados que perdieron sus hogares en terremotos
En Caracas y el golpeado estado costero La Guaira se concentran más de 23.800 damnificados que viven ahora en campamentos.
31 jul 2026
Paraguay expresa rechazo a declaraciones de Lula sobre guerra en el siglo XIX
El canciller Rubén Ramírez y el vicepresidente Pedro Alliana entregaron una nota formal al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
30 jul 2026
Milei prohíbe ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia Argentina
La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.
30 jul 2026
Lanzan explosivo contra casa de un congresista a días de la investidura del presidente electo de Colombia
El ultraderechista De la Espriella, que será posesionado el 7 de agosto por el Congreso, reemplazará al izquierdista Gustavo Petro tras ganar las elecciones presidenciales de junio y promete una estrategia de seguridad de mano dura en medio de la peo
29 jul 2026
Fujimori busca venia del Congreso para enfrentar con mano dura el crimen en Perú
Fujimori asumió el poder el martes. La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña combatir la delincuencia con una política de "mano dura", siguiendo la línea de seguridad que caracterizó el gobierno de su padre.
29 jul 2026
Jair Bolsonaro niega haber autorizado 'deepfake' suyo en la campaña de su hijo en Brasil
La corte había advertido que autorizar el video sería una "grave transgresión" a las condiciones impuestas por el tribunal para que el expresidente regresara a casa tras varios meses en una cárcel.
29 jul 2026
FMI anuncia un préstamo de $1.900 millones para Bolivia
El gobierno del conservador Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda.
27 jul 2026
Pasos fronterizos cerrados y camiones varados por intensas nevadas en Argentina
El principal paso fronterizo entre Argentina y Chile, Puente del Inca, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires, permanece cerrado con acumulación de más de tres metros de nieve, reportó la Gendarmería.
26 jul 2026
Milei acusa a Brasil y México de financiar 'campaña antiargentina' sin pruebas
Milei también acentuó las críticas contra su vecino por la negativa que recibió de la justicia brasileña a su pedido de visitar al expresidente Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado en 2022.
25 jul 2026
Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil para enfrentar al presidente Lula Da Silva
Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro (2019-2022) luego de que en 2025 lo encarcelaran por un intento de golpe de Estado en 2022, Flávio Bolsonaro se propone como llave de un "cambio" para evitar un cuarto mandato no consecutivo de Lula.
24 jul 2026
Perú y Venezuela acuerdan 'reanudación' de relaciones bilaterales, rotas en 2024
En julio de 2024, el gobierno del entonces mandatario Nicolás Maduro rompió relaciones con Perú luego de que el canciller peruano considerara que hubo un "fraude" en su reelección.
23 jul 2026
El presidente argentino Milei se reunirá con Flávio Bolsonario en Brasil
Milei y los Bolsonaro se presentan desde 2023 como aliados ideológicos de la nueva derecha latinoamericana.