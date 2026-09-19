¡Alarmante! Homicidios alcanzan 406 víctimas y los femicidios casi se duplican hasta agosto

Los homicidios aumentaron 6% y los femicidios 78% frente al mismo periodo de 2025. Los robos bajaron 4.7%, mientras los hurtos crecieron 2%, según cifras preliminares del Ministerio Público.

La criminalidad en Panamá muestra un comportamiento desigual durante los primeros ocho meses de 2026: mientras los homicidios aumentaron 6% y los femicidios se dispararon 78% frente al mismo periodo del año pasado, los robos disminuyeron 4.7% y los hurtos crecieron 2%, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público.

En total, Panamá registró 406 víctimas de homicidio durante los primeros ocho meses de 2026 frente a las 384 contabilizadas en el mismo periodo de 2025, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público (MP).

Mientras que existe un preocupante incremento en los femicidios. Entre enero y agosto se reportaron 16 casos, frente a los 9 registrados en igual periodo de 2025, lo que representa un aumento de 78%.

En contraste, los reportes de robo disminuyeron 4.7%, mientras que los casos de hurto aumentaron 2% en comparación con el año anterior.

Abril concentró la mayor cantidad de homicidios

Abril fue el mes con más víctimas de homicidio, con 63 casos, seguido de mayo, con 58, y agosto, con 54. Febrero presentó el menor registro, con 37 víctimas.

El Ministerio Público explicó que las cifras correspondientes a abril fueron actualizadas debido al avance de las investigaciones de los fiscales.

Te puede interesar: Estrés: las señales que envía el cuerpo cuando la presión se vuelve constante

Las zonas más violentas del país siguen siendo la provincia de Panamá, que concentra 176 víctimas, mientras que San Miguelito acumula 78. Ambas zonas suman 254 víctimas, lo que representa más de seis de cada 10 homicidios registrados en el país.

Le siguen Colón, con 71 víctimas, y Panamá Oeste, con 34. En comparación con 2025, Colón registró una reducción de 8%, al pasar de 77 a 71 víctimas, mientras que Panamá Oeste disminuyó 3%, de 35 a 34.

Por el contrario, Chiriquí pasó de 8 a 21 víctimas, un incremento de 163%, y Coclé aumentó de 6 a 14, equivalente a 133%. Panamá registró un incremento de 5% y San Miguelito, de 7%.

La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes

El perfil de las víctimas fueron hombres, 376, y 29 eran mujeres. En un caso no se pudo determinar el sexo.

El grupo de edad más afectado fue el de 18 a 24 años, con 99 víctimas (24.4%), seguido por las personas de 25 a 29 años, con 70 casos, y de 30 a 34 años, con 55.

Uno de los datos más alarmantes de las estadísticas refleja que, en total, 39 víctimas eran menores de 18 años. De ellas, 30 tenían entre 15 y 17 años.

Femicidios suben de 9 a 16

Otros datos escalofriantes que revelan las estadísticas del MP tienen que ver con la cantidad de femicidios que se han cometido hasta el momento, un aumento de 9 a 16 entre enero y agosto, mientras que las tentativas pasaron de 13 a 18, un incremento de 38%.

Las muertes violentas de mujeres también aumentaron, de 11 a 13 casos, un 18%.

El Ministerio Público explica que las muertes violentas corresponden a homicidios de mujeres en los que el fiscal, luego de aplicar los criterios establecidos en la Ley 82, no determinó que se tratara de un femicidio.

Al sumar los 16 femicidios y las 13 muertes violentas, se obtiene el total de 29 mujeres víctimas de homicidio registrado hasta agosto.

Marzo fue el mes con más femicidios, con cuatro casos, mientras que julio no registró ninguno. En agosto se contabilizaron tres.

Coclé, Panamá y San Miguelito registraron tres femicidios cada uno. Chiriquí y Panamá Oeste reportaron dos casos cada uno.

En San Miguelito, los femicidios pasaron de uno en 2025 a tres en 2026. En cuanto a las tentativas, Darién concentró cuatro de los 18 casos registrados.

Te puede interesar: Bancada Seguimos anuncia que no apoyará ningún proyecto de amnistía en la Asamblea Nacional

De los 16 femicidios, ocho fueron cometidos con arma de fuego, tres con arma blanca y tres mediante asfixia mecánica. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad.

Robos bajan, pero agosto tuvo el mayor registro

En contraste con las cifras anteriores, en los primeros ocho meses del año se contabilizaron 3,321 casos de robo, 164 menos que los 3,485 registrados en el mismo periodo de 2025. Esto representa una disminución de 4.7%.

Aunque el acumulado bajó, agosto fue el mes con más robos del año, con 508 casos, 94 más que en julio, cuando se contabilizaron 414. Junio tuvo el menor registro, con 378.

Las zonas donde más se reporta este delito son: Panamá, Panamá Oeste, San Miguelito, y Chiriquí.

Seguridad en Panamá: comparación 2025-2026 Acumulado de enero a agosto de cada año Delito 2025 2026 Variación ⚖️ Víctimas de homicidio 384 406 +6% ♀ Femicidios 9 16 +78% ♀ Tentativas de femicidio 13 18 +38% ♀ Muertes violentas de mujeres 11 13 +18% 👜 Robo 3,485 3,321 -4.7% 🔓 Hurto 11,323 11,554 +2% Robo y hurto corresponden a noticias criminales registradas por presuntos delitos. Cifras preliminares. Fuente: Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

Presupuesto

Recientemente, el Ministerio de Seguridad sustentó su presupuesto para 2027, el cual asciende a B/.1,101.5 millones, unos B/.118.4 millones más que en 2026.

Las cifras evidencian la preocupación de la sociedad ante el aumento de algunos delitos, sobre todo en zonas donde antes eran poco frecuentes, y exigen mayor seguridad.