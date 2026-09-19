Bancada Seguimos anuncia que no apoyará ningún proyecto de amnistía en la Asamblea Nacional

La bancada reafirmó su rechazo a cualquier iniciativa de amnistía que sea presentada ante la Asamblea Nacional y aseguró que mantendrá una fiscalización activa para evitar posibles escenarios de impunidad.

La bancada Seguimos reafirmó este sábado su posición de no apoyar ningún proyecto de amnistía que sea presentado ante la Asamblea Nacional.

En un comunicado emitido este sábado, los diputados señalaron que su lucha contra la corrupción “no se limita a discursos, sino también a las acciones” y aseguraron que, bajo esa premisa, no pactarán con personas a las que califican de corruptas.

Nos oponemos de manera firme y clara a cualquier iniciativa de amnistía que pretenda presentarse en la Asamblea Nacional”, señala el documento.

La bancada también reafirmó su compromiso con el Estado de Derecho y anunció que mantendrá una fiscalización activa sobre cualquier iniciativa legislativa que, bajo cualquier nombre o figura legal, pueda generar impunidad o beneficiar intereses particulares por encima de la justicia.

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Asimismo, los diputados de Seguimos insistieron en que la ley debe aplicarse por igual, sin importar el cargo o la influencia política de quien solicite una eventual amnistía.

Finalmente, la bancada aseguró que permanecerá vigilante ante cualquier propuesta de este tipo y advirtió que, si llega a ser planteada ante el pleno de la Asamblea Nacional, sus diputados se opondrán.

El pronunciamiento de la bancada llega un día después de que MOCA confirmara una reunión del presidente del partido, Ricardo Lombana, con el expresidente Ricardo Martinelli en Colombia, donde permanece desde el 2025 en calidad de asilado político tras ser condenado por el caso New Business.

En el comunicado, MOCA afirmó que el encuentro no significa un pacto político, ni una alianza de cara a las elecciones del 2029, y solo se trató de una conversación con otro presidente de partido, como lo lleva haciendo Lombana con otros, en medio de la discusión de las reformas electorales.

La bancada Seguimos está conformada por los diputados del Movimiento Otro Camino Ernesto Cedeño, Grace Hernández, José Pérez Barboni y el independiente Betzerai Richards.