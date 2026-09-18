¿Está Panamá ante una nueva amenaza de inflación? Estos son los factores

Entre estos factores se encuentran el incremento en el precio de los combustibles, el impacto del fenómeno de El Niño y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

Ciudad de Panamá/La inflación, entendida como el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios durante un determinado periodo, representa una amenaza para la economía panameña ante la coincidencia de varios factores que podrían ejercer presión sobre el costo de vida.

Entre estos factores se encuentran el incremento en el precio de los combustibles, el impacto del fenómeno de El Niño y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés, medidas que también pueden tener repercusiones en el sistema financiero panameño.

El economista Luis Morán explicó que las decisiones de la Reserva Federal tienen un efecto sobre la banca local, debido a que influyen en el costo al que las entidades financieras obtienen recursos y, posteriormente, en las condiciones de los productos financieros que ofrecen a sus clientes.

“La nueva noticia, también del incremento de tasas de interés, producto de la Reserva Federal de Estados Unidos, que también tiene un impacto en la banca panameña y en los productos financieros que se ofrecen a través de los bancos”, indicó Morán.

El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos puede generar presiones sobre el costo del financiamiento y trasladarse a diferentes productos financieros ofrecidos por las entidades bancarias.

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A este escenario se suma el comportamiento de los precios internacionales de los combustibles. El economista Ernesto Bazán señaló que las perspectivas apuntan hacia un rebote de la inflación a nivel mundial, una tendencia de la que ningún país estaría exento.

“Las perspectivas son de un rebote de la inflación en el mundo, del cual ningún país se queda exento de esta tendencia, con el precio del petróleo superando la barrera de los $100 el barril”, señaló Bazán.

El incremento en el precio del petróleo puede generar efectos en diferentes sectores de la economía, especialmente por su incidencia en los costos de transporte, producción y distribución de bienes y servicios.

Otro de los factores señalados por los economistas es el fenómeno de El Niño, que, además de representar un evento climático, también se convierte en una variable económica por sus efectos sobre distintas actividades productivas.

Morán destacó particularmente el impacto que las condiciones climáticas pueden generar sobre el sector agropecuario, con posibles repercusiones en la producción y en los precios de determinados productos.

“Hay que considerar la situación económica, climática y ambiental en nuestro país, que obviamente repercutió, tiene un impacto también muy fuerte sobre el sector agropecuario”, agregó Morán.

De esta manera, el comportamiento de los combustibles, las condiciones climáticas, los precios internacionales y las tasas de interés conforman un escenario que podría ejercer presión sobre la inflación en Panamá.

Con información de María De Gracia