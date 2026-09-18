Ifarhu activa proceso de cobro: ¿qué bienes podrían ser embargados?

El procedimiento contempla acciones dirigidas tanto contra los deudores principales como contra los codeudores que hayan asumido responsabilidad por las obligaciones bajo las condiciones establecidas para garantizar los créditos.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) estableció un proceso judicial para la recuperación de créditos educativos y becas que se mantienen pendientes de pago, mecanismo que podría derivar en el embargo de salarios, cuentas bancarias, vehículos, propiedades y otros bienes o ingresos de los deudores.

Las actuaciones que deberá seguir el Juzgado Ejecutor del Ifarhu para el cobro de estas obligaciones quedaron establecidas en un manual que, según la información suministrada, fue revisado y aprobado por la Contraloría General de la República.

El procedimiento contempla acciones dirigidas tanto contra los deudores principales como contra los codeudores que hayan asumido responsabilidad por las obligaciones bajo las condiciones establecidas para garantizar los créditos.

Entre las medidas que pueden aplicarse dentro del proceso se encuentran el embargo de salarios y cuentas bancarias, así como de vehículos y otros bienes pertenecientes al deudor. Las acciones también podrían extenderse a fincas y demás propiedades o fuentes de ingresos, dependiendo de las condiciones particulares de cada caso.

El proceso judicial contempla diferentes etapas para la recuperación de las obligaciones pendientes. En caso de que la deuda continúe sin ser cancelada y se incumplan las disposiciones correspondientes, los bienes que hayan sido objeto de embargo podrían ser sometidos a remate, con el propósito de obtener recursos para cubrir la obligación.

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De esta manera, el Juzgado Ejecutor del Ifarhu contará con un marco establecido para ejecutar las acciones de cobro de los créditos educativos y becas que permanezcan pendientes, incluyendo aquellas obligaciones en las que existan codeudores.

El mecanismo busca fortalecer los procesos de recuperación de recursos otorgados mediante programas de financiamiento educativo y garantizar que las obligaciones adquiridas sean atendidas conforme a los procedimientos establecidos.

Con información de Jocelyn Mosquera