Trump anuncia un acuerdo de seguridad 'permanente' sobre Groenlandia con Dinamarca

Dinamarca y Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, celebraron el pacto anunciado por Trump y señalaron que será firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que alcanzó un acuerdo con Dinamarca que otorgaría a Estados Unidos el “control permanente” sobre la seguridad de Groenlandia, con el objetivo de impedir que Rusia y China instalen bases en el territorio ártico.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha insistido en que Washington necesita controlar Groenlandia por razones estratégicas, una postura que alarmó a Dinamarca, aliada de la OTAN, y generó una fuerte reacción dentro de la alianza atlántica.

Dinamarca y Groenlandia —territorio autónomo bajo soberanía danesa— celebraron el pacto anunciado por Trump y señalaron que será firmado al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana.

“Me complace anunciar que los Estados Unidos de América han celebrado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia, que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia”, escribió Trump en su red Truth Social.

“A partir de ahora, ningún adversario de Estados Unidos podrá NUNCA tener una base en Groenlandia, tener presencia militar en Groenlandia o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin nuestra aprobación expresa por escrito”, señaló.

El mandatario afirmó que se trata de un acuerdo de “vida infinita, ¡no tiene fin!”, y anunció que Washington comenzará de inmediato a construir una importante presencia militar en el territorio.

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“Buen acuerdo”

Trump ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los intentos de Rusia y China de afianzarse en Groenlandia, en medio de la pugna estratégica por la supremacía en un Ártico cada vez más cálido. El Departamento de Estado ha dejado claro que Washington no permitirá que ambos países establezcan posiciones en el territorio.

“Este acuerdo garantiza que China y Rusia no puedan tener una base en Groenlandia, que no puedan enviar tropas a Groenlandia, y que se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles”, afirmó un funcionario del Departamento de Estado.

En el Foro Económico Mundial de Davos, el pasado enero, Trump alcanzó un supuesto acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el futuro de Groenlandia, cuyos términos siguen siendo poco claros.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había expresado el lunes su optimismo respecto a que las conversaciones entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia, iniciadas en enero, pudieran resolver la disputa.

El viernes sostuvo que “existe la perspectiva de un buen acuerdo para Groenlandia, el Reino de Dinamarca y Estados Unidos”, y añadió que era “bueno para la OTAN y para Europa”.

El jefe de gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que lo acordado con Washington “refuerza” la seguridad del territorio.

Tensiones en la OTAN

Trump no ofreció detalles sobre cómo funcionaría el acuerdo, y tampoco estaba claro si estaba relacionado con lo negociado con Rutte o si se trataba de un pacto sustancialmente diferente.

Sin embargo, varios medios informaron que Estados Unidos quiere abrir tres nuevas bases militares en el sur de Groenlandia, además de la base de Pituffik, que ya opera en el norte del territorio.

Un pacto de defensa de 1951, actualizado en 2004, ya permite a Washington aumentar el despliegue de tropas y las instalaciones militares en la isla, siempre que informe previamente a Dinamarca y Groenlandia.

En el punto más álgido de la crisis, Trump no descartó utilizar la fuerza para apoderarse del territorio, que cuenta con unos 57.000 habitantes. La postura generó inquietud en la Unión Europea y en la OTAN.

Desde entonces, las tensiones se han reducido en cierta medida y, en un aparente intento por apaciguar a Trump, la OTAN lanzó una nueva misión destinada a reforzar la seguridad en el Ártico.