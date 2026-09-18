Explosión en Bijao | Onda expansiva alcanzó la casa de Omar Alfanno: 'Estoy sano y salvo'

En las imágenes se observa cómo parte de la estructura de la vivienda se desprende y cae muy cerca del lugar donde Alfano se encontraba sentado, provocando un momento de gran susto.

La onda expansiva de la explosión registrada este viernes en Bijao, Río Hato, alcanzó la vivienda del compositor y músico Omar Alfanno, quien compartió un video en sus redes sociales en el que muestra los daños ocasionados.

“La onda expansiva de la explosión de hoy en Bijao llegó hasta mi casa, a kilómetros de distancia… 😳 Estoy sano y salvo gracias al Señor, que hoy me demostró una vez más que siempre me cuida la espalda. Literalmente”, escribió Alfanno.

En las imágenes se observa cómo parte de la estructura de la vivienda se desprende y cae muy cerca del lugar donde Alfanno se encontraba sentado, provocando un momento de gran susto.

Tras la publicación, seguidores y allegados reaccionaron sorprendidos y expresaron su alivio al conocer que el hecho no dejó personas afectadas en la residencia de Alfanno.

“Wow, tío!!! 😟 Espero que se encuentren todos bien y que no haya sido más que el susto!!! Un abrazo”, comentó la cantante Ingrid De Icaza.

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Explosión en Bijao

La tarde de este viernes 18 de septiembre se reportó una explosión en un apartamento del residencial Bijao, ubicado en Río Hato, provincia de Coclé.

La emergencia fue atendida por personal de la estación de Bomberos de Antón, mientras que unidades de la Policía Nacional también acudieron al lugar.

Margarita Ducruex, coronel de los Bomberos de Coclé, explicó que aproximadamente a las 4:07 p.m. se recibió el reporte de la explosión, por lo que se movilizó personal de la estación de Antón para verificar la situación.

Ducruex indicó que en el apartamento se encontraba una mujer de 53 años, quien resultó ilesa.

Las autoridades mantienen las diligencias para determinar qué provocó la explosión y establecer la magnitud de los daños ocasionados.