Demandantes de Julio Iglesias piden a la justicia española tramitar su nueva denuncia

Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

Barcelona, España/Dos exempleadas de Julio Iglesias, que denunciaron al cantante español por presunta agresión sexual y trabajo forzado, pidieron este viernes a la justicia española que garantice sus derechos e investigue la nueva querella presentada este mes.

Ambas interpusieron el 3 de septiembre otra denuncia contra el artista, después de que la primera que presentaron fuera archivada en enero. La justicia española consideró entonces que era incompetente para juzgar unos hechos que se habrían producido en las Bahamas y en República Dominicana.

Las dos mujeres afirman haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias en esos dos países en 2021.

Julio Iglesias, de 82 años y que ha vendido más de 300 millones de discos, tachó esas acusaciones de "absolutamente falsas" y negó "haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer".

Las dos exempleadas publican ahora una carta abierta, difundida este viernes a través de la oenegé Women's Link Worldwide -que las representa legalmente-, pidiendo que se investiguen los hechos incluidos en su nueva querella.

En la misiva, dirigida "a la justicia española", las denunciantes afirman ser "dos mujeres latinoamericanas fuertes, con sueños, con valentía y con la esperanza de encontrar justicia en dignidad".

"No estamos pidiendo algo excepcional o un favor. Estamos pidiendo que se nos reconozcan y garanticen los derechos que los Estados, incluido el español, se han comprometido a cumplir: investigar, proteger y garantizar el derecho a la justicia de las personas", agregan.

Puedes leer: Dos exempleadas de Julio Iglesias presentan una nueva denuncia por agresión sexual

Según informó Women's Link Worldwide a inicios de mes, en la nueva querella las dos mujeres denuncian a Iglesias por haberlas sometido a supuestas "situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas" y haberles "impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes".

La organización aseguró entonces que los tribunales españoles son competentes en virtud de una ley que "permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España".

En enero, la fiscalía de la Audiencia Nacional, un tribunal en Madrid especializado en casos complejos y delitos cometidos por españoles en el extranjero, había indicado que su decisión de archivar la denuncia no les impedía presentar otra ante otras jurisdicciones.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso especialmente en España y Latinoamérica con temas como "Soy un truhán, soy un señor", "Gwendolyne" o "Me olvidé de vivir".