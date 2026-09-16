J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su relación tras casi una década juntos

La modelo también pidió comprensión y respeto mientras atraviesan este proceso personal. No detalló las razones que llevaron al final de la relación .

Después de casi una década juntos y con un hijo en común, J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer confirmaron este miércoles 16 de septiembre el fin de su relación.

La noticia fue comunicada por Ferrer a través de sus historias de Instagram, donde explicó que ambos decidieron tomar caminos separados y que afrontan esta nueva etapa desde el respeto y pensando en su familia.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió la modelo.

Ferrer agregó que la decisión fue tomada “desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, y dejó claro que, pese al final de la relación, ambos continuarán unidos por su hijo, Río.

“Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor”, señaló.

La modelo también pidió comprensión y respeto mientras atraviesan este proceso personal. No detalló las razones que llevaron al final de la relación.

Una relación que comenzó en un videoclip

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de “Sigo extrañándote”, canción del artista colombiano en la que la modelo participó. Un año después comenzaron formalmente su relación.

Desde entonces, la pareja mantuvo una relación que combinó momentos de exposición pública con etapas de mayor privacidad. En 2021 anunciaron que serían padres y, ese mismo año, nació su primer hijo.

Río nació en junio de 2021, convirtiéndose en el primer hijo de J Balvin y Ferrer.

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A lo largo de los años, ambos compartieron algunos momentos de su vida familiar, aunque también procuraron mantener parte de su relación lejos del foco mediático.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Además de su relación con J Balvin, Valentina Ferrer ha desarrollado su propia carrera en el mundo de la moda y el entretenimiento. La argentina fue coronada Miss Argentina en 2014 y posteriormente representó a su país en Miss Universo 2014, donde llegó al grupo de las diez semifinalistas.

Como modelo, ha trabajado en diferentes mercados internacionales y ha participado en importantes pasarelas. También ha tenido incursiones en la actuación y la televisión.

Por su parte, J Balvin se ha consolidado como uno de los principales exponentes colombianos de la música urbana y el reguetón a nivel internacional.

Una nueva etapa familiar

Con el anuncio de la separación, la pareja deja atrás casi una década de relación, pero ambos han enfatizado que continuarán acompañando a Río.

El mensaje de Ferrer se centró precisamente en la familia y evitó entrar en detalles sobre las circunstancias de la ruptura.

“Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, concluyó la modelo.

Por ahora, J Balvin no ha ofrecido públicamente detalles adicionales sobre la separación, mientras Ferrer dejó establecida la posición de ambos respecto a esta nueva etapa: seguir presentes en la vida de su hijo.