Eddy Lover llega a los Latin Grammy junto a Karol G

La gran noche de la música latina podrá ser vista en Panamá a través de las pantallas de TVMAX , que llevará a los televidentes la ceremonia en noviembre.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá vuelve a decir presente en los Latin Grammy. El cantante panameño Eddy Lover aparece entre los nominados a la edición 2026 gracias a su colaboración con la colombiana Karol G en “Dile Luna”, canción que forma parte del álbum Tropicoqueta.

La Academia Latina de la Grabación anunció este miércoles 16 de septiembre las nominaciones para la 27.ª edición de los Latin Grammy, colocando al artista panameño en la carrera por uno de los principales reconocimientos de la música latina.

“Dile Luna” compite en la categoría Mejor Interpretación Urbana, una nominación que coloca el nombre de Eddy Lover junto al de Karol G en una de las principales celebraciones de la industria musical latinoamericana.

La participación del panameño cobra especial relevancia debido al alcance de Tropicoqueta, producción con la que Karol G también fue nominada a Álbum del Año. La artista colombiana consiguió un total de siete nominaciones en esta edición.

El álbum está compuesto por 20 canciones y reúne colaboraciones con reconocidos artistas, entre ellos Marco Antonio Solís, Greeicy, Mariah Angeliq y Manu Chao, además de Eddy Lover.

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Una colaboración que cruza fronteras

Eddy Lover, cuyo nombre es Eduardo Mosquera, es uno de los referentes del reggae romántico panameño. Su carrera tomó fuerza a mediados de la década de 2000 y alcanzó reconocimiento internacional con temas como “Perdóname”, junto a La Factoría.

Posteriormente, consolidó su carrera como solista con producciones como Perdóname, New Age y Flow Lover, manteniendo como sello las letras románticas combinadas con ritmos urbanos.

Su incorporación a Tropicoqueta fue confirmada por la propia Karol G, quien incluyó “Dile Luna” entre las canciones de su producción. Ahora, esa colaboración lleva al artista panameño a la competencia por un Latin Grammy.

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Una noche de música latina

La edición número 27 de los Latin Grammy se celebrará el 12 de noviembre en Las Vegas, con el compositor mexicano Édgar Barrera como el artista con más nominaciones, con 10, seguido por Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso y Jorge Drexler, con siete cada uno.

La gala también tendrá un momento especial dedicado al puertorriqueño Daddy Yankee, quien será homenajeado como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación.

El compositor panameño Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que coincide con las cinco décadas de trayectoria que cumple este año y que consolida su legado como uno de los grandes arquitectos de la salsa romántica.

La gran noche de la música latina podrá ser vista en Panamá a través de las pantallas de TVMAX, que llevará a los televidentes la ceremonia en noviembre.

Para Panamá, la atención estará puesta especialmente en Eddy Lover, quien llega a esta importante gala internacional gracias a “Dile Luna”, su colaboración con Karol G que ahora también compite por un Latin Grammy.