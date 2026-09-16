Empleo 2.0 Powered by Konzerta: Las claves de la feria laboral más grande del país

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco de Empleo 2.0 Powered by Konzerta Miguel Bechara, Director Comercial de Konzerta.com en Jobint compartió detalles sobre la feria. “Empleo 2.0 Powered by Konzerta es una feria laboral de formato híbrido, creada entre Konzerta y la Alcaldía de Panamá. De la feria participan más de 140 empresas y se ofrecen más de 11.000 vacantes”, explicó.

“Para ser parte de forma virtual, los talentos deben tener un perfil creado con su hoja de vida en Konzerta.com. Una vez se crea o actualiza el perfil pueden enviar su postulación durante los 7 días que dura la feria. Y para la jornada presencial, los talentos deberán registrarse en vacantes.mupa.gob.pa. Cada participante debe llegar a la hora indicada en su turno y presentar su código QR para ingresar”, agregó.