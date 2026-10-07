Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 7 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 7 DE OCTUBRE

📍Colón

• ULAPS de Portobelo, distrito de Portobelo

📍Veraguas

• Escuela El Alto, en el distrito de Santa Fe

• CEBG El Guabal, en Rio Luis, distrito de Santa Fe

• Casa Comunal de La Mesa, en La Mesa cabecera

📍Panamá Oeste

• Jardin Chiquitín, en Ollas Arriba, distrito de Capira

📍Panamá Este

• Cancha Loma del Rio, en el distrito de Chepo

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Comunidad de Cerro Venado, en Bagama, distrito de Müna

📍Herrera

• Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita

📍Chiriquí

• Rancho Comunal de Alto Quiel, distrito de Renacimiento

📍Panamá

• Villa Lorena, en los estacionamientos del Edificio 28, en Rio Abajo, distrito de Panamá

📍Coclé

• Terrenos del Festival del Sombrero Pintao, en La Pintada cabecera