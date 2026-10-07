Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 7 de octubre, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 7 DE OCTUBRE
📍Colón
• ULAPS de Portobelo, distrito de Portobelo
📍Veraguas
• Escuela El Alto, en el distrito de Santa Fe
• CEBG El Guabal, en Rio Luis, distrito de Santa Fe
• Casa Comunal de La Mesa, en La Mesa cabecera
📍Panamá Oeste
• Jardin Chiquitín, en Ollas Arriba, distrito de Capira
📍Panamá Este
• Cancha Loma del Rio, en el distrito de Chepo
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Comunidad de Cerro Venado, en Bagama, distrito de Müna
📍Herrera
• Cancha Comunal de Cabuya, distrito de Parita
📍Chiriquí
• Rancho Comunal de Alto Quiel, distrito de Renacimiento
📍Panamá
• Villa Lorena, en los estacionamientos del Edificio 28, en Rio Abajo, distrito de Panamá
📍Coclé
• Terrenos del Festival del Sombrero Pintao, en La Pintada cabecera