MLB Playoffs 2026 noticias| Daniel Espino: panameño entra en la historia con apertura efímera en Juego 3 de serie Guardianes vs Medias Blancas

Panamá/Daniel Espino se convirtió este miércoles en el primer lanzador panameño que abre un partido de postemporada del béisbol de las Grandes Ligas con su apertura en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Guardianes de Cleveland y los Medias Blancas de Chicago.

Espino subió al montículo y lanzó dos tercios de episodio en los que permitió dos imparables y una carrera, dio dos ponches y una base por bola.

Después que le otorgó un pasaporte a la primera base a Sam Antonacci y le toleró un sencillo a Miguel Vargas, el serpentinero capitalino ponchó a Munetaka Murakami. Tras ese primer out, fue castigado con un doble de Kyle Teel que remolcó una carrera anotada por Antonacci.

Espino le recetó un ponche a Chase Meidroth y luego fue sustituido por Foster Griffin. Fue una salida efímera que queda como experiencia para el lanzador de 25 años de edad que ascendió este año al equipo grandes ligas de los Guardianes.

Historia

Daniel Espino es el tercer pelotero panameño que lanza en una postemporada de la 'Gran Carpa' y el primero que lo hace como abridor. Los otros dos son los siguientes:

Mariano Rivera — Yankees de Nueva York Participó en 96 juegos de postemporada. Lanzó 141 innings, con efectividad de 0.70. Consiguió 42 salvamentos. Nunca fue abridor en playoffs; todas sus apariciones fueron como relevista. TThe Hardball Times+1 Ramiro Mendoza — Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston Lanzó en la postemporada con los Yankees, incluyendo las series de finales de los 90 y posteriormente otras participaciones. Fue utilizado como relevista, pese a que durante su carrera regular sí tuvo 62 aperturas. Ramiro Mendoza — Yankees de Nueva York y Medias Rojas de Boston Lanzó en la postemporada con los Yankees, incluyendo las series de finales de los 90 y posteriormente otras participaciones. Fue utilizado como relevista, pese a que durante su carrera regular sí tuvo 62 aperturas.

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