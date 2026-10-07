Previa Dodgers vs. Bravos: Tyler Glasnow y Tyler Mahle se enfrentan en el juego 4 Serie Divisional

Consulta la previa del choque entre los Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta en el Truist Park. Conoce los lanzadores abridores, las opciones de alineación y dónde ver el partido en vivo.

Panamá/Los Dodgers de Los Ángeles visitan el Truist Park para enfrentarse a los Bravos de Atlanta en un duelo crucial marcado por la serie con ventaja parcial para la escuadra angelina (2-1).

El choque está programado para este 7 de octubre de 2026 a las 5:00 PM en territorio de Atlanta, Georgia. Este juego podrá ser visto EN VIVO por las pantallas de TVMAX y TVN Pass.

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Duelo en el montículo: Tyler Glasnow vs. Tyler Mahle

El enfrentamiento de lanzadores abridores promete emociones con dos diestros de amplia recorrido:

Los Angeles Dodgers: El derecho Tyler Glasnow (#31) toma la pelota con un registro de 5-2, efectividad de 3.53 y 98 ponches acumulados.

El derecho (#31) toma la pelota con un registro de acumulados. Atlanta Braves: La escuadra local responde con el diestro Tyler Mahle (#54), quien presenta una marca de 7-10, porcentaje de carreras limpias de 3.99 y 137 ponches.

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Opciones en la alineación y bateadores destacados

Ambos cuerpos técnicos cuentan con importantes variantes ofensivas proyectadas para el compromiso:

Atlanta Braves (frente a Tyler Glasnow)

Entre las opciones al bate de Atlanta destacan figuras como Ronald Acuña Jr. (RF), Ozzie Albies (2B), Austin Riley (3B), Matt Olson (1B), Michael Harris II (CF), Sean Murphy (C) y Drake Baldwin (C), acompañados por alternativas en los jardines y el cuadro como Ha-Seong Kim (SS), Mauricio Dubón (LF), Rowdy Tellez (1B), Lane Thomas (LF), Mike Yastrzemski (LF) y Brewer Hicklen (RF).

Los Angeles Dodgers (frente a Tyler Mahle)

Por parte de los angelinos, la batería ofensiva está encabezada por el estelar Shohei Ohtani (TWP), Mookie Betts (SS), Freddie Freeman (1B), Will Smith (C), Teoscar Hernández (LF), Max Muncy (3B) y Kyle Tucker (RF). El resto del roster disponible incluye a Tommy Edman (2B), Enrique Hernández (3B), Miguel Rojas (2B), Andy Pages (CF), Josue De Paula (DH), Hunter Feduccia (C) y Hyun-seok Kim (SS).

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