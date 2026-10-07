Guardianes vs Medias Blancas - MLB Playoffs 2026 previa| Daniel Espino: lanzador panameño afronta su reto más grande

Panamá/Los Guardianes de Cleveland afrontarán este miércoles un partido de eliminación ante los Medias Blancas de Chicago, y lo harán colocando la pelota en manos del panameño Daniel Espino, quien tendrá la responsabilidad de iniciar el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Chicago domina la serie 2-0 y está a una victoria de avanzar a la siguiente ronda. Cleveland, en cambio, necesita ganar para extender la serie y mantener vivas sus aspiraciones de continuar en la postemporada.

Espino será utilizado como opener, por lo que su misión no será necesariamente cubrir una gran cantidad de entradas. El cuerpo técnico de los Guardianes espera que el derecho ataque desde el primer lanzamiento y pueda establecer el tono del encuentro antes de entregar la responsabilidad al resto del cuerpo de lanzadores.

En el otro lado, los Medias Blancas anunciaron al zurdo Sean Newcomb como su abridor. Chicago también utilizará un plan combinado de pitcheo para tratar de cerrar la serie en casa.

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Una gran oportunidad

Para Espino, la oportunidad tiene un significado especial. El derecho panameño pasó varios años lidiando con problemas en el hombro que limitaron seriamente su desarrollo y requirieron dos cirugías.

Su regreso a las Grandes Ligas se produjo esta temporada, cuando Cleveland lo llamó al equipo mayor el 17 de junio. Durante la campaña regular, Espino terminó con 14 apariciones, marca de 0-0, efectividad de 4.11, 15.1 entradas lanzadas, 12 imparables permitidos, siete carreras limpias, siete bases por bolas y 25 ponches.

Uno de los aspectos más llamativos de su temporada fue su capacidad para generar ponches. Espino registró 14.67 ponches por cada nueve entradas, una muestra del potencial que todavía posee su brazo después del largo proceso de recuperación.

Su repertorio también mantiene una de sus principales armas: una recta que puede alcanzar las 100 millas por hora, acompañada por pitcheos rompientes con los que busca generar swings fallidos.

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Experiencia previa

El Juego 3 no representará el debut de Espino en la postemporada. El panameño ya tuvo participación en esta Serie Divisional, cuando trabajó dos tercios de entrada en el primer partido, sin permitir carreras en el primer juego disputado el sábado 3 de octubre.

Ahora tendrá una responsabilidad mucho mayor.

Con Cleveland contra la eliminación, Espino deberá intentar contener a una ofensiva de Chicago que ha tomado ventaja en los dos primeros encuentros. Los Guardianes, además, necesitan despertar con el bate: apenas han producido tres carreras en los primeros dos partidos de la serie.

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La situación convierte el Juego 3 en una prueba tanto para el joven lanzador como para la estrategia de Cleveland. Espino tendrá que conseguir outs rápidos y evitar que los Medias Blancas construyan una ventaja temprana, mientras el mánager de los Guardianes administra un bullpen que deberá cubrir buena parte del encuentro.

Para el panameño, el escenario difícilmente podría ser más importante. Después de superar lesiones que pusieron en duda su carrera, Espino se encuentra ahora frente a una de las mayores oportunidades de su trayectoria: ayudar a Cleveland a mantenerse con vida en octubre.

Guardianes y Medias Blancas se enfrentarán este miércoles en el Juego 3 de la Serie Divisional, con Chicago a una victoria de avanzar y Cleveland obligado a ganar.