Liga Panameña de Fútbol | Resultados y tabla de posiciones luego de la jornada 11 del Torneo Apertura

Con estos resultados, la Jornada 11 vuelve a apretar la lucha por los puestos de clasificación, tanto en el Este como en el Oeste.

Panamá/La Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó resultados importantes en la lucha por los primeros puestos de ambas conferencias, con Plaza Amador manteniéndose al frente del Este y Veraguas United consolidándose en la parte alta del Oeste.

En el Estadio Rommel Fernández, UMECIT FC consiguió una importante victoria por 1-0 sobre San Francisco FC. El único gol del encuentro fue obra de Alberto Saldaña, quien marcó al minuto 29 para darle los tres puntos al conjunto universitario.

Por su parte, Veraguas United se hizo fuerte en el Estadio Toco Castillo y derrotó 2-1 a Tauro FC. Alexis Cedeño abrió el marcador al minuto 17 y cuatro minutos más tarde, al 21', el líder de goleo de la LPF, Carlos Hernández, amplió la ventaja.

Tauro reaccionó en la segunda mitad y descontó al 52' por intermedio de Jan Vargas, pero no logró encontrar el empate y los tres puntos quedaron en manos del conjunto veragüense.

En el Estadio Armando Dely Valdés, Plaza Amador remontó para vencer 2-1 al CD Universitario y mantenerse firme en el liderato de la Conferencia del Este.

Los universitarios se fueron arriba al cierre del primer tiempo gracias a Justin Simmons, quien marcó al minuto 45. Plaza reaccionó en la segunda parte y encontró el empate mediante Héctor Ríos al 61'. Apenas tres minutos después, Kevin Walder completó la remontada con el 2-1 definitivo.

Otra de las sorpresas de la jornada se produjo en el Estadio Gustavo Posam, donde Herrera FC derrotó 1-0 a Alianza FC. Javier Betegón, al minuto 45, anotó el único tanto del compromiso para darle al conjunto herrerano tres puntos importantes.

Mientras tanto, CAI y Deportivo Árabe Unido igualaron 1-1 en el COS Sports Plaza. Jordan Girón adelantó a los Vikingos al minuto 22, pero Árabe Unido encontró el empate en el tiempo añadido de la primera mitad. Al 45+4, Mario Breary conectó de cabeza un servicio de Rubén Collymore para establecer el marcador definitivo.

La jornada se cerró con la remontada de Sporting San Miguelito, que derrotó 3-1 a Unión Coclé FC.

Unión Coclé tomó ventaja al minuto 14 con anotación de Wesley Lashley, pero Sporting respondió inmediatamente. Adrián Bethancourt empató al 15', Luis Zúñiga puso el 2-1 al 18' y Rodrigo Tello, al 34', sentenció el triunfo con el tercer tanto.

Con estos resultados, la Jornada 11 vuelve a apretar la lucha por los puestos de clasificación, tanto en el Este como en el Oeste, mientras los equipos se acercan a la recta final de la fase regular del Apertura 2026.