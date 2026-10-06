¡Emotivo! Lionel Messi tiene una despedida triunfal de la selección de Argentina

El astro argentino cerró su etapa con la Albiceleste con cifras récord de 126 goles y 70 asistencias.

Panamá/El astro Lionel Messi jugó su último partido con la selección de Argentina este martes en Buenos Aires, donde se despidió de sus compatriotas con un nuevo show de gol y doble asistencia en la victoria 3-0 ante Benín.

En una fiesta en las gradas del estadio Monumental, con más de 80.000 espectadores, Nicolás Otamendi (48') abrió la cuenta en el juego que también fue su retiro de la Albiceleste. Luego aumentaron Nicolás Paz (60') y el propio Messi (70', de penal).

La Pulga, de 39 años, concluyó un ciclo inolvidable en Argentina que duró 21 años, 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, todas marcas convertidas en récords absolutos con la camiseta celeste y blanca.

En su histórica etapa con Argentina, obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y después sumó las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022.

Subcampeón mundial en Brasil 2014 y Norteamérica 2026, hace apenas dos meses y medio, el Diez fue ovacionado en un marco muy emotivo en el mayor estadio de Sudamérica.

No tuvo la explosión que lo caracterizó a lo largo de su carrera, que de momento seguirá únicamente en el Inter Miami, pero fue determinante para la obtención de la victoria con sus pases quirúrgicos y su zurda letal.

Los miles de aficionados que lo acompañaron lo ovacionaron de principio a fin en una despedida emotiva y digna del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

Alineaciones

Argentina: Emiliano Martínez - Agustín Giay, Cristian Romero (Franco Mastantuono 79), Nicolás Otamendi (Lisandro Martínez 52), Nicolás Tagliafico (Facundo Medina 52) - Rodrigo De Paul (Nicolás Paz 59), Enzo Fernández (Exequiel Palacios 79), Alexis Mac Allister - Julián Álvarez (Nicolás González 60), Lionel Messi (cap), Lautaro Martínez (Leonel Flores 78). DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Dandjinou (Saturin Allagbe 76) - Liam Omore, Yohan Roche (Amiro Amadou 90+1), Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou (Charlemagne Azongnitode 75) - Yamirou Ouorou (Junior Olugbade 64) - Hassane Imourane (Samadou Attidjikou 90+1), Sessi D'Almeida, Junior Olaitan (Matteo Ahlinvi 64), Rodolfo Aloko (Sahid Ngobi 90+1) - Tosin Aiyegun (Jodel Dossou 75). DT: Gernot Rohr.