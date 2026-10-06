MLB Playoffs 2026 resultado| Dodgers responden con poder ante Bravos en Juego 3 de Serie Divisional

¡ACCIÓN PURA! Sintoniza el juego 3 de la serie Guardianes vs Medias Blancas (3:00 p.m.) y el juego 4 de la serie Dodgers vs Bravos (5:00 p.m.), el miércoles 7 de octubre por TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/Con jonrones de Enrique Hernández y Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 3-1 este martes a los Bravos de Atlanta y quedaron a un paso de avanzar en los playoffs de las Grandes Ligas.

Un cuadrangular de dos carreras de Hernández y un vuelacercas solitario de Freeman en la cuarta entrada, además de una actuación estelar desde el montículo del japonés Yoshinobu Yamamoto, sentenciaron la suerte de Atlanta.

Te puede interesar: Bravos vencen a los Dodgers y empatan la Serie Divisional de la Liga Nacional

Yamamoto, diestro de 28 años, ponchó a 10 bateadores y permitió solo una carrera y cuatro imparables a lo largo de siete entradas.

"Me sentía muy bien. Pude controlar mis lanzamientos", dijo Yamamoto.

Te puede interesar: Lionel Messi despedida| Estos fueron los momentos que marcaron una noche inolvidable

Con la victoria, los Dodgers se pusieron 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Nacional, pactada al mejor de cinco partidos, y que continúa en Atlanta este miércoles.

La novena angelina es la vigente campeona de la Serie Mundial y busca ganar un tercer título consecutivo, algo que ningún equipo de la Liga Nacional ha logrado.

El bateador designado de los Dodgers, Shohei Ohtani fue relegado al quinto puesto del orden de bateo, su posición más baja en seis años.

La estrella japonesa, cuatro veces ganador del premio MVP de las Grandes Ligas, viene lidiando con lesiones en el bíceps derecho y la rodilla izquierda.

Se fue de 2-0, con una base por bolas y un ponche.