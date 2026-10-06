Lionel Messi despedida| Estos fueron los momentos que marcaron una noche inolvidable

Más allá del partido entre Argentina y Benín, la jornada en Buenos Aires tuvo una fuerte carga emocional por la despedida de un jugador que marcó una era en la Albiceleste.

Argentina/En su última presentación, el mago volvió a hacer lo suyo: Lionel Messi se retiró de la selección de Argentina este martes en Buenos Aires con gol, doble asistencia y una fiesta digna del que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

Ovacionado y adorado por más de 80.000 personas que colmaron el estadio Monumental, el astro de 39 años puso fin a más de dos décadas de carrera internacional al guiar la victoria 3-0 de la Albiceleste ante Benín.

El templo futbolístico más grande de Sudamérica brindó una despedida emotiva, de lágrimas y fuegos artificiales, al hombre que regresó a Argentina a lo más alto del balompié, una cima que conquistó con el título del Mundial de Catar 2022.

El capitán dijo adiós asistiendo a Nicolás Otamendi, quien también se despidió del equipo nacional, para abrir la cuenta (48') en un córner y luego a Nicolás Paz (60'). Con ambos pases goles extendió a 70 su récord como máximo asistidor de su selección.

Culminó la faena ampliando su marca de goleador histórico, con 126 dianas, al anotar un penal (70') en su partido internacional 208, otra marca que nadie más ha alcanzado con los tricampeones del mundo.

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- Más que números -

Pero el partido fue mucho más que resultado y estadísticas.

La Pulga lloró durante la entonación del himno de su país y en el autobús rumbo al estadio. Lloraron los aficionados, lloró el seleccionador Lionel Scaloni.

Salió a la cancha en compañía de sus tres hijos. Poco antes del partido se desplegó sobre el césped una camiseta gigante que ocupó casi la mitad de la cancha y reprodujo la casaca conmemorativa número 10 del astro, con la inscripción "Gracias".

Un excombatiente de la Guerra de Malvinas, Fabio Santana, cantó el himno junto a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que fue enarbolada por algunos jugadores tras vencer 2-1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026.

Los sudamericanos perdieron la final de aquel torneo ante España hace apenas dos meses y medio.

- Invitados ilustres -

El encuentro frente a Benín, cuyos jugadores no pudieron ocultar la emoción, comenzó con media hora de retraso, a las 23H30 GMT.

"El rival es lo de menos", dijo a la AFP el escritor Ezequiel Fernández Moores, sobre una selección africana que nunca ha jugado un Mundial. Se trataba de "una fiesta para agradecerle a Messi".

La despedida del símbolo de la Argentina más laureada reunió en los palcos a leyendas del fútbol local, como los campeones mundiales Daniel Bertoni, Oscar Ruggeri, Gonzalo Montiel o Ángel Di Maria.

En la tribuna popular una bandera rezaba "gracias por todo mi capitán". La esposa y la madre del Diez, Antonela Roccuzzo y Celia Cuccittini, fueron saludadas con efusividad por los aficionados en las gradas.

"Él tiene todo lo que un ser humano necesita. No se le puede pedir nada. La grandeza, los valores, la nobleza", dijo Viviana Presti, de 51 años, quien viajó con siete amigos desde Córdoba (centro) para despedir al capitán.

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- Caravana -

Desde temprano seguidores esperaron en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino para ver la salida del ídolo hacia el estadio.

"Es un día muy especial para mí, sé que va a ser difícil. Voy a intentar disfrutarlo", dijo Messi antes del partido, al recibir un doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires.

"Poder decir que soy un doctor honorífico", rió, previo a poner fin a un ciclo que comenzó en 2005 con un accidentado debut ante Hungría. En numerosas ocasiones, el crack reconoció que lamentaba no haber podido estudiar.

Los jugadores de Benín reconocieron que el encuentro quedará grabado en sus memorias.

"No hay un plan especial para defender contra Messi, hay que disfrutar este partido y ya", dijo el zaguero Mohamed Tijani al canal C5N antes del juego, mientras paseaba por Buenos Aires.

- Nueva era -

El martes fue también la entrega del testigo a la generación encabezada por Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El adiós encontró a Messi en su punto de mayor popularidad, lejos de los tiempos en que su gente criticaba su rendimiento.

Para Fernández Moores, la persistencia fue una de las claves de la relación del crack con sus compatriotas.

"Cuando te dicen que todo es breve, todo es efímero, que las cosas no duran ni cinco minutos, ahí está el ejemplo contracorriente de Messi diciendo que hay que persistir, que no todo son cinco minutos", señaló.

Messi fue dos veces subcampeón del mundo (2014 y 2026) y perdió tres finales de Copa América. Tras uno de esos reveses, anunció en 2016 que dejaba el equipo nacional.

Pero volvió y ganó dos Copas América (2021 y 2024), la Finalissima de 2022 y el Mundial de Catar, el primero de su país desde la conquista de Maradona en México 1986.

Tiene contrato con Inter Miami hasta 2028, aunque tras el deceso de su papá, en agosto, reveló que podría colgar los botines antes de tiempo.