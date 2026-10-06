Lionel Messi despedida| Argentina vs Benín: estadísticas del primer tiempo

Panamá/La Selección Argentina iguala sin goles ante Benín al término del primer tiempo, en un partido amistoso marcado por la despedida de Lionel Messi. El conjunto albiceleste ha tenido el control del juego y mayor presencia ofensiva, aunque no consiguió reflejar su dominio en el marcador.

Argentina cerró la primera mitad con 64 % de posesión, frente al 36 % de Benín. Además, registró ocho remates, cuatro de ellos con dirección al arco, mientras que el conjunto africano contabilizó siete disparos y dos a portería.

El dominio argentino también quedó reflejado en la cantidad de ataques: 91 para la Albiceleste contra 18 de Benín. En los tiros de esquina, Argentina tuvo cuatro oportunidades, mientras que su rival sumó una.

En cuanto a la disciplina, Argentina recibió una tarjeta amarilla y no se registraron expulsiones. Benín, por su parte, no fue amonestado y tampoco tuvo tarjetas rojas.

Argentina también cayó en fuera de juego en dos ocasiones, mientras que Benín no registró ninguna.

Con estos números, el marcador se mantiene Argentina 0-0 Benín al descanso, en una jornada especial por la despedida de Lionel Messi.