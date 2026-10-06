Lionel Messi despedida | Neymar se rinde ante el diez previo al Argentina vs Benín

¡HOY! Argentina vs Benín, último partido de Lionel Messi con la Albiceleste, a las 6:00 p.m. (previa 5:00 p.m.) EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Neymar Jr. le dedicó un posteo en Instagram a Lionel Messi el mismo día en que el argentino disputa su partido número 208, y último, con la selección: un amistoso ante Benín en el Monumental. El atacante del Santos recordó en el mensaje a quien fue su compañero de vestuario en Barcelona y PSG.

"Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", escribió el brasileño.

Neymar amplió el reconocimiento más allá de las fronteras argentinas: "No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol".

También hizo un balance personal de lo que compartieron en la cancha: "Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado". Cerró con un "GRACIAS". El mensaje llegó acompañado de imágenes de ambos. Una de las dos fotos elegidas es el abrazo tras el título de la Copa América 2021 en el Maracaná.

Una amistad forjada en Barcelona y París

Neymar y Messi coincidieron en el FC Barcelona y en el PSG, y formaron con Luis Suárez el trío MSN, que vivió su mejor época con el conjunto catalán. Compartieron camerino en el Barça entre 2013 y 2017, y en el PSG entre 2021 y 2023. En total fueron siete temporadas juntos.

El adiós de Messi

Messi, de 39 años, se despide en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Debutó con la selección en 2005 y conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022. Para la ocasión usó una camiseta especial, que él mismo presentó en Instagram con el mensaje "Último partido… Una camiseta para toda la vida". Antes del partido, Messi dijo que se va en paz y que lo dejó todo.

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