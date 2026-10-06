Liga de Naciones resultados | Merino mantiene invicta a España, Kane acerca a Inglaterra a cuartos de final

A mediados de noviembre, en el siguiente parón de selecciones, Inglaterra recibirá a Croacia antes de visitar a España . Quizás para entonces Kane tenga ya un Balón de Oro en su vitrina.

Paris, Francia/Dos goles de Mikel Merino dieron una victoria con remontada de España en Croacia (2-1), este martes en Split, que permitió a La Roja asegurar su presencia en cuartos de Liga de Naciones, una ronda que acaricia Inglaterra tras vencer 3-0 a República Checa.

Fue el 42º partido consecutivo de la campeona del mundo sin conocer la derrota, y eso que pasada la hora de partido los hombres de Luis de la Fuente iban por detrás del marcador ante la Cuadriculada, que se había adelantado con un gol de Ivan Perisic en el minuto 17.

Pero el centrocampista del Arsenal, acreditado goleador sobre todo con la selección, hizo honor a su reputación al marcar los dos goles (61', 89') que supusieron la cuarta victoria en otros tantos partidos de España en Liga de Naciones.

Clasificada a cuartos -

La Roja, que ha ganado los cuatro partidos en la competición que ha disputado en este parón internacional, tiene asegurada su presencia en cuartos como una de las dos primeras de su grupo, en el que aventaja en tres puntos a Inglaterra.

Los Tres Leones también superarán la primera fase en caso de no perder su próximo partido en casa ante Croacia por ocho o más goles.

Los croatas, que venían de ser humillados por Inglaterra 7-0, ofrecieron una mejor cara este martes.

Aunque España dominó la posesión en la primera parte, Croacia creó las ocasiones más peligrosas.

Perisic aprovechó un despeje del portero español Unai Simón para batirlo con un testarazo.

El joven extremo azulgrana Lamine Yamal no tuvo su mejor día, muy vigilado por los defensas croatas especialmente por Josko Gvardiol con el que mantuvo un duelo constante.

A la vuelta de vestuarios La Roja puso cerco a la portería croata hasta que Mikel Merino recibió un balón en el corazón del área para batir a la media vuelta a Livakovic.

Merino, que había entrado tras el descanso por Álex Baena, volvió a ser el hombre salvador de La Roja, como en algunos partidos del Mundial.

Con Croacia con uno menos por la expulsión de Perisic en el 79', España trató de contemporizar y mantener el control del balón hasta que Merino volvió a encontrar el camino del gol con un tiro a la media vuelta a la escuadra (89').

"No nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo, queremos seguir mejorando, hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía", insistió el seleccionador español.

"Así que ese es todavía nuestro objetivo, seguir creciendo como equipo y conseguir todas las metas que tengamos por delante", afirmó, antes de elogiar al goleador Mikel Merino.

"Es un honor, un orgullo dirigir a un futbolista de ese talento futbolístico, de esa calidad humana", dijo De la Fuente.

Inglaterra perdió su debut en casa ante España, cuando Kane falló un penal que habría salvado un empate, pero desde entonces ha ganado tres encuentros. Su veterano delantero marcó una vez fuera ante los checos y dos veces en Croacia.

Doblete de Kane -

Este martes, mientras igualaba el récord de partidos con la selección inglesa que ostentaba el portero Peter Shilton, con 125 internacionalidades, Kane llevó su récord goleador nacional a 91 tantos con otro doblete.

"Noche perfecta para mí en lo personal y también para el equipo", dijo Kane a ITV sobre el césped. "Una velada de enorme orgullo".

El ariete del Bayern Múnich propició el gol contra su portería del checo Vladimir Coufal (27') con el que se abrió el marcador, y luego se encargó de anotar el segundo y tercero (40', 57'), dando muestra de su gran olfato y estado físico.

A mediados de noviembre, en el siguiente parón de selecciones, Inglaterra recibirá a Croacia antes de visitar a España. Quizás para entonces Kane tenga ya un Balón de Oro en su vitrina.

En la Liga B, el segundo escalón de la competición organizada por la UEFA, Ryan Christie adelantó a Escocia en casa ante Eslovenia, pero Aljosa Matko y Danijel Sturm remontaron después del descanso para dar a los visitantes la victoria por 2-1.

La líder Suiza se aseguró terminar entre los dos primeros de su grupo tras vencer 3-0 a Macedonia del Norte en Lucerna. Fabian Rieder abrió el marcador en la primera parte y Johan Manzambi y Dan Ndoye sentenciaron en el tramo final.