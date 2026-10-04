Bravos vencen a los Dodgers y empatan la Serie Divisional de la Liga Nacional

Michael Harris II conectó un triple y un doble productor, y Raisel Iglesias cerró el juego en Los Ángeles tras un jonrón de Max Muncy en la novena.

Los Ángeles, Estados Unidos/Los Bravos de Atlanta neutralizaron este domingo a la poderosa ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles para imponerse 3x2 e igualar 1-1 su serie divisional de la Liga Nacional, mientras que el venezolano Jackson Chourio volvió a ser decisivo en otra remontada de Milwaukee ante San Diego.

Una sólida actuación colectiva de los lanzadores de Atlanta sentó las bases de una victoria crucial en el Dodger Stadium, que dejó la serie al mejor de cinco completamente abierta antes del tercer partido, programado para el martes en Georgia.

Los Dodgers, vigentes bicampeones de la Serie Mundial y en busca de un tercer título consecutivo, lamentaron una discreta actuación de su abridor Blake Snell y la falta de producción ofensiva en momentos decisivos.

La novena angelina se fue de 0-8 con corredores en posición de anotar y desaprovechó la oportunidad de colocarse a una victoria de la Serie de Campeonato.

Los relevistas Robert Suárez y Didier Fuentes sellaron el triunfo de los Bravos con un trabajo impecable en los últimos innings.

El receptor Drake Baldwin elogió especialmente la actuación de Fuentes, de 21 años, que se quedó a un out de completar cuatro entradas perfectas.

"Se mostró muy sereno", dijo Baldwin. "Eso dice mucho de él: lo ha estado haciendo por nosotros todo este año y lo vieron esta noche".

"Tenemos muchísima confianza en él y salió al campo y lo demostró".