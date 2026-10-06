EN VIVO MLB Playoffs 2026| Cerveceros 2-3 Padres (6⬆️): Juego 3 de la Serie Divisional Liga Nacional por TVMAX y TVN Pass

Panamá/La Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) traslada su escenario al Petco Park, donde los Padres de San Diego reciben a los Cerveceros de Milwaukee para disputar un Juego 3 crucial que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte alta del sexto episodio el marcador favorece a los Padres 3-2.

Momentos clave

3ra. Baja

1-1 (1 Out)

Fernando Tatis Jr. batea rodado de out a primera base Jake Bauers. Samad Taylor anota. 2 Outs

MIL 0-1 SD

2-0 (2 Outs)

Manny Machado pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Jackson Chourio. Jackson Merrill anota.

MIL 0-2 SD

4ta. Alta

2-2 (0 Outs)

William Contreras batea jonrón (2) con elevado por el jardín izquierdo.

MIL 1-2 SD

5ta. Alta

1-2 (1 Out)

Jackson Chourio out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Dustin Harris. Cooper Pratt anota. 2 Outs

MIL 2-2 SD

5ta. Baja

0-0 (0 Outs)

Jake Cronenworth batea jonrón (1) con elevado por el jardín derecho.

MIL 3-2 SD

Alineaciones

Cerveceros

Padres

Previa

Los Cerveceros llegan con ventaja de 2-0 en el cruce tras barrer los primeros dos enfrentamientos en el American Family Field. El pasado domingo, Milwaukee firmó un dramático triunfo 4-3 de dejar en el campo, sellado con un imparable remolcador de dos carreras del venezolano Jackson Chourio en la parte baja de la novena entrada ante el estelar relevista Mason Miller. Con ese resultado, la novena dirigida por Pat Murphy se colocó a solo una victoria de sellar su boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por su parte, los Padres se encuentran en territorio de "ganar o irse a casa". A pesar de haber tenido ventaja en ambos duelos disputados en Wisconsin, el relevo de San Diego no logró sostener la diferencia en las entradas finales, obligando al mánager Craig Stammen a responder en casa ante su afición.

Lanzadores abridores

Para este crucial compromiso, ambos equipos han definido a los encargados de subirse al montículo desde el primer episodio: