Panamá reduce su preselección para Premundial de Béisbol U18 2026
El equipo panameño está en sus últimos días de preparación para el certamen que se llevará a cabo en República Dominicana
Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló este martes el listado de jugadores, de la Preselección U18 de Panamá, que aún continúan su lucha por uno de los 20 cupos de cara al Premundial que se jugará en República Dominicana entre el 22 y 29 de octubre, próximo.
El equipo continúa entrenamientos y tiene previsto jugar un partido de preparación en la ciudad capital ante la Preselección de Panamá Metro en el estadio Rod Carew.
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La lista actualizada de la preselección nacional es la siguiente:
El torneo
El Premundial de Béisbol U18 es un torneo continental organizado por WBSC Américas en el que participan selecciones nacionales de jugadores menores de 18 años.
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Objetivo
Su principal objetivo es determinar qué selecciones de América obtienen la clasificación al Campeonato Mundial de Béisbol U18 de la WBSC.
En términos sencillos:
- Reúne a las mejores selecciones juveniles de América.
- Los jugadores compiten representando a sus países.
- El torneo determina posiciones y medallas.
- Las mejores selecciones obtienen plazas para el Mundial U18, de acuerdo con las reglas de clasificación de cada edición.
- También sirve como una vitrina importante para jóvenes peloteros que pueden proyectarse hacia el béisbol profesional.
Información de Fedebeis