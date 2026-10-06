Cristiano Ronaldo hoy | El portugués pidió disculpas y podría volver a la selección

Panamá/Cristiano Ronaldo publicó este martes 6 de octubre un comunicado en sus redes sociales con su versión de la crisis que lo llevó a dejar la selección de Portugal. El delantero detalló lo ocurrido puertas adentro con el entrenador Jorge Jesus antes de su salida de la concentración.

Cómo empezó todo

El 30 de septiembre, Cristiano se marchó de la concentración minutos después de la conferencia de prensa de Jesús, y ese día emitió un primer comunicado. En él prometió contar a los portugueses la verdad sobre los motivos de su salida. La decisión llegó justo antes de un partido clave de Liga de Naciones ante Dinamarca.

Su versión

En el texto del 6 de octubre, Cristiano acusa al técnico de incumplir su palabra. Dice que en la conferencia de prensa escuchó expresiones y agresividad que no consideró justificadas. Según su relato, tras el Mundial de 2026 el presidente de la Federación le pidió que reconsiderara su decisión de irse del equipo. Cristiano asegura que apoyó la elección de Jesús y que el técnico le propuso un plan de participación limitada. El plan incluía no viajar con el grupo a Noruega y Dinamarca, y Cristiano dice que lo rechazó. También cuenta que en Noruega lo hicieron calentar y no lo pusieron a jugar. Afirma que luego acordó con el técnico, en una reunión, una aclaración pública que, según él, no se cumplió en la rueda de prensa.

Las disculpas

Cristiano no se presenta solo como víctima. Aceptó su parte de culpa: pidió perdón a los aficionados por no saludarlos tras el partido en Noruega y a sus compañeros por abandonar el campamento, y dijo que la responsabilidad es suya. Pidió además que la Federación Portuguesa de Fútbol no atenúe la sanción por su condición de capitán.