Panamá/Panamá se llevó la derrota ante República Dominicana, por 1 carrera a 8, en la tercera jornada de la Super Ronda del Premundial de Béisbol U12 cuya sede es el Complejo Deportivo IPL Academy en el territorio dominicano.

El pitcheo panameño no pudo contener a la ofensiva dominicana que atacó desde el parte baja del primer episodio, al anotar cuatro carreras. Posteriormente amplió su ventaja en el segundo capítulo con cuatro 'rayitas' más.

Thiago Serracín marcó la única carrera del equipo canalero en la parte alta de la tercera entrada. Serracín recibió una base por bola que le puso en circulación. Posteriormente avanzó a la segunda almohadilla, tras un pasaporte concedido a Kendrick Salina, y llegó a la antesala por balk. Su anotación se concretó cuando Dylan Cruz fue puesto fuera en la inicial después de batear una roleta al 'infield'.

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Alams Rodríguez cargó con el descalabro al permitir tres imparables y ocho carreras, con dos ponches y tres bases por bolas en un episodio y dos tercios de labor como lanzador abridor.

Armando Stanziola y Edgar Batista conectaron los dos hits del elenco panameño en ese encuentro.

Panamá pone su récord en un triunfo y tres derrotas en la Super Ronda. El jueves 26 de noviembre tendrá su último compromiso de esta fase contra Estados Unidos. Dicho enfrentamiento está programado para iniciar a las 8:30 a.m.

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Habla Pinto

Elpidio Pinto, manager del combinado canalero, reconoció que el pitcheo del equipo ha decaído y eso ha influido en las dos derrotas que ha tenido últimamente.

"El equipo nuestro ha mostrado buen nivel. Lamentablemente, en los dos últimos juegos, se nos cae el pitcheo y hoy se nos cae la defensa", señaló Pinto a los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Panamá cometió tres errores en el encuentro ante República Dominicana. Además, el entrenador explicó que tuvo que hacer un cambio en la alineación debido a un problema de salud que tuvo el pelotero Nelson Robledo.

"A Robledo lo teníamos habilitado en el 'lineup', pero justamente antes de partido tuvo un problema en el estómago. Se lo llevaron afuera para darle algo de comer y un medicamento, así que no pude alinear con él", indicó. "Ya después que regresó lo incluí".

Pinto se manifestó consciente de que el próximo partido ante Estados Unidos será complicado.

"Se nos cayó nuestro bateo, que era lo más importante que teníamos. Estamos tratando de ver cómo levantamos", comentó. "Jugaremos con Estados Unidos. Vamos a buscar ese triunfo y depender de lo que pase con Venezuela".

El conjunto venezolano superó a Cuba, por 1 carrera a 0, y obtuvo su segundo triunfo de la Super Ronda. Este jueves se enfrentará a México.