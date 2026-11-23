El conjunto panameño sacó el partido adelante frente al elenco venezolano a base de una fuerte ofensiva.

Panamá/Panamá se estrenó en la Super Ronda del Premundial de Béisbol U12 con una victoria sobre Venezuela, por 7 carreras a 3, en un partido realizado este lunes en el campo 1 del Complejo Deportivo IPL Academy en República Dominicana.

El equipo panameño tuvo una acometida en la parte alta del tercer episodio con cuatro carreras producidas por cuadrangulares de Thiago Serracín y Kendrick Salina. Luego amplió la ventaja con tres anotaciones en la cuarta entrada que fueron fabricadas por un vuelacercas de Félix García y un doble de Noah Araúz.

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La selección venezolana se acercó en la parte baja del sexto episodio al anotar dos carreras. Domenico Rojas pegó un jonrón solitario y Mathías Quevedo conectó un sencillo remolcador de una 'rayita' que redujeron la ventaja de los panameños que, al final, se llevaron la victoria.

Cristian Cedeño fue el lanzador ganador al permitir tres imparables y una carrera, dio cuatro ponches y cuatro bases por bolas en cuatro episodios sobre el montículo.

Noah Araúz conectó tres hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos por la ofensiva panameña. Thiago Serracín bateó de 3-2, con un cuadrangular, una anotada y tres empujadas.

Con este resultado, Panamá pone su marca en la Super Ronda en una victoria y una derrota. El descalabro lo tuvo en la última jornada de la fase de grupos ante México que también compite en esta instancia.

El próximo partido de elenco canalero será el martes 24 de noviembre ante Cuba el que está programado para iniciar a las 11:00 a.m. (hora de Panamá).

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