El conjunto panameño enfrentó a su similar mexicano en un duelo por el primer lugar del Grupo C

Panamá/Panamá no logró mantener una ventaja de dos carreras y se llevó la derrota ante México, por 7 carreras a 6, en su último partido dentro del Grupo C del Premundial de Béisbol U12 cuya sede es el Complejo Deportivo IPL Academy en República Dominicana.

Con el marcador a su favor, por 6 carreras a 4, el equipo panameño llegaba a la parte baja del sexto episodio con el objetivo de sacar los tres outs que necesitaba para obtener la victoria. Si embargo, los mexicanos tenían otros planes y no estaban dispuestos a caer sin dar pelea.

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El elenco azteca llenó las bases sin outs cuando Alberto Cervantes fue puesto out en la primera base, tras batear una roleta a la segunda almohadilla. Esto lo aprovechó César Godoy para anotar la quinta anotación y reducir la diferencia.

Después de una base por bola intencional a Iker Robledo, llegaron los imparables consecutivos de Yadier García e Ian Espinosa que produjeron las dos carreras que les hacían falta a los mexicanos para ganar el partido.

El episodio más productivo del elenco panameño fue la parte alta del cuarto, donde anotaron cuatro carreras.

Carlos Pérez permitió cuatro inatrapables y tres anotaciones, sin ponches y dos bases en un relevo de una entrada para ser el lanzador derrotado.

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Thiago Serracín destacó a la ofensiva por Panamá con dos hits en tres turnos, dos carreras anotadas y dos empujadas. Noah Araúz de 3-2 con dos remolcadas.

Con este resultado, Panamá puso su récord en dos triunfos y una derrota por lo que se quedó con el segundo lugar del Grupo C. Su próximo desafío será la Super Ronda en donde buscará quedarse con uno de los cuatro cupos de América para el Mundial de Béisbol U12 Taiwán 2027.