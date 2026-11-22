El fuego se declaró en una planta de la empresa de caramelos PT Fonua Agung Mulia, a unos cincuenta kilómetros de Yakarta.

Serang, Indonesia/Al menos tres personas murieron en el incendio de una fábrica de confitería en Indonesia, anunció el domingo un responsable de los servicios de rescate, que actualizó a 36 la cifra de desaparecidos.

El incendio, ocurrido el sábado por la tarde al oeste de la capital Yakarta, también dejó cuatro heridos que fueron trasladados a centros de salud, indicó Rizky Dwianto, quien inicialmente había cifrado en 39 los desaparecidos.

El fuego se declaró en una planta de la empresa de caramelos PT Fonua Agung Mulia, a unos cincuenta kilómetros de Yakarta.

Imágenes grabadas con un dron el domingo muestran la fábrica parcialmente destruida, con partes del techo derrumbadas y columnas de humo.

En otras imágenes compartidas por los equipos de rescate, se ve a agentes entrando en el edificio, donde el fuego persiste en algunos puntos.

Los bomberos fueron avisados del incendio a las 16:30 (09H30 GMT) del día anterior. A su llegada, la planta ya estaba envuelta en llamas, explicó Tubagus Machfudz, un responsable de los bomberos al canal Kompas TV.

"No podíamos determinar si el sistema de protección de la empresa funcionaba correctamente o no", declaró.

Según imágenes televisivas, familiares de los desaparecidos acudieron en masa a la entrada del lugar con la esperanza de obtener noticias.

Durante la noche, el gobernador de la provincia de Banten, Andra Soni, declaró a periodistas que había unas 60 personas en el lugar en el momento en que empezó el fuego.

La causa del incendio sigue bajo investigación, indicó el domingo la agencia local de gestión de desastres en Instagram.

En la plataforma LinkedIn, Fonusa Agung Mulia se describe como una filial de Unifam, una de las mayores empresas de alimentos y bebidas de Indonesia.

Los incendios mortales no son raros en este país del sudeste asiático. En diciembre de 2025, un fuego aparentemente provocado por la explosión de la batería de un dron arrasó un edificio de siete plantas en Yakarta, causando la muerte de al menos 22 personas, según la policía.