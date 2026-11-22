El Minsa mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles casos y orientar las medidas de prevención. Andrade indicó que, por el momento, la atención en el área está enfocada en las molestias ocasionadas por las picaduras.

Los Santos/El Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos realizó un operativo en Cañas de Tonosí, con inspecciones domiciliarias, nebulizaciones y aplicación de larvicidas en los sectores más afectados por la proliferación del mosquito de manglar. Las intervenciones buscan atender las molestias ocasionadas por las picaduras, reportadas en comunidades de la provincia durante la emergencia por el terremoto del pasado 9 de octubre.

El jefe de Salud Pública de la Región de Salud de Los Santos, Juan Carlos Andrade, explicó que especialistas del Departamento de Control de Vectores se trasladaron a la provincia para identificar las especies presentes en las zonas afectadas. Durante las evaluaciones detectaron una mayor presencia del mosquito de manglar, conocido también como mosquito de playa o mosquito negro.

Esta especie, identificada como Aedes taeniorhynchus, deposita sus huevos en suelos húmedos de zonas costeras. Cuando estos terrenos se inundan por las mareas o las lluvias, numerosos huevos pueden eclosionar al mismo tiempo, dando lugar a una gran cantidad de mosquitos adultos.

Andrade detalló que su ciclo de reproducción está asociado a las mareas altas, que favorecen la eclosión de los huevos. Además, estos insectos pueden recorrer varios kilómetros durante el vuelo y salir en enjambres hacia las comunidades cercanas.

Aunque sus picaduras representan una molestia para los residentes, el funcionario aclaró que esta especie no transmite dengue ni malaria, aunque puede participar en la transmisión de otros virus, como el de la encefalitis equina venezolana. No obstante, la presencia del mosquito no significa que esos virus estén circulando en la comunidad.

El Minsa mantiene la vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles casos y orientar las medidas de prevención. Andrade indicó que, por el momento, la atención en el área está enfocada en las molestias ocasionadas por las picaduras.

Mosquiteros y repelentes entre las recomendaciones

Las autoridades sanitarias recomiendan utilizar repelente, ropa de manga larga, pantalones largos, mosquiteros y mallas en puertas y ventanas para reducir la exposición a las picaduras.

Andrade indicó que el Departamento de Control de Vectores ha distribuido más de 2,000 mosquiteros en el área, incluidos los campamentos donde permanecen personas afectadas por la emergencia.

El funcionario también advirtió que el mosquito tiene mayor actividad durante la tarde y la noche, por lo que pidió mantener las medidas de protección durante esos periodos.

El Minsa recordó que las nebulizaciones tienen un efecto temporal y deben complementarse con otras acciones de prevención y protección personal.

El operativo incluyó la participación de los departamentos de Control de Vectores, Saneamiento Ambiental, Epidemiología y Promoción de la Salud, que realizaron inspecciones de predios, aplicación de larvicidas, nebulizaciones y orientación a las familias.

Las intervenciones se mantienen bajo la coordinación del director regional de Salud de Los Santos, Antonio Manuel González González, quien instruyó continuar las acciones de control y orientación comunitaria.

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