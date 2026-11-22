Los aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías para los trámites judiciales correspondientes.

Ciudad de Panamá/Al menos cinco ciudadanos fueron aprehendidos en la noche del sábado 21 de noviembre durante la operación Sensitiva desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en las inmediaciones del Mercado de Mariscos.

El operativo, dirigido por la secretaria general del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación, Anilú Batista, logró además incautación de diversos elementos vinculados a la distribución de sustancias ilícitas.

En las diligencias desarrolladas en conjunto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, se ubicaron presuntas sustancias ilícitas, trituradores y cigarrillos de presunto contrabando.

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Se decomisó dinero en efectivo, elementos que constituyen indicios relevantes para el desarrollo de las investigaciones. La presunta sustancia ilícita incautada será sometida a las pruebas científicas y periciales correspondientes para determinar su composición, conforme al procedimiento establecido.

Los aprehendidos serán llevados en las próximas horas ante un Tribunal de Garantías para los trámites judiciales correspondientes.

Estos resultados reafirman el compromiso institucional, con los brazos auxiliares, para combatir los flagelos relacionados con el microtráfico y el narcomenudeo.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.

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