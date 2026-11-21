Festival de Aves Urbanas en el Biomuseo promueve la educación sobre las especies que habitan en Panamá
El Festival de Aves Urbanas 2026 también busca promover el intercambio de conocimientos con especialistas, incluidos invitados internacionales, y ampliar la comprensión sobre las especies que conviven en los entornos urbanos de Panamá.
Ciudad de Panamá/La observación de aves, los talleres educativos y las actividades familiares forman parte del Festival de Aves Urbanas 2026, una iniciativa organizada por la Sociedad Audubon de Panamá y el Biomuseo, que se desarrolla este sábado 21 y domingo 22 de noviembre.
La actividad, de acceso gratuito, incluye caminatas para observar aves, charlas educativas, talleres y competencias dentro del Biomuseo y en los alrededores de la Calzada de Amador.
Las caminatas de observación están programadas en dos horarios: de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Mientras tanto, los talleres y otros espacios de aprendizaje comienzan a partir de las 10:00 a.m.
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Durante las jornadas, los participantes pueden aprender a identificar las distintas especies a través de sus cantos, colores y plumajes, además de conocer cuáles son propias de Panamá y cuáles llegan al país durante sus procesos migratorios.
Entre las actividades también figura una competencia de stop sobre conocimientos de aves, que busca poner a prueba lo aprendido por los asistentes.
Los organizadores destacaron la participación de familias, jóvenes y adultos mayores, y señalaron que uno de los propósitos del festival es despertar el interés por las aves y acercar a las personas al conocimiento de la biodiversidad.
El Festival de Aves Urbanas 2026 también busca promover el intercambio de conocimientos con especialistas, incluidos invitados internacionales, y ampliar la comprensión sobre las especies que conviven en los entornos urbanos de Panamá.
Con información de Jocelyn Mosquera.
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