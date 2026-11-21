El Festival de Aves Urbanas 2026 también busca promover el intercambio de conocimientos con especialistas, incluidos invitados internacionales, y ampliar la comprensión sobre las especies que conviven en los entornos urbanos de Panamá.

Ciudad de Panamá/La observación de aves, los talleres educativos y las actividades familiares forman parte del Festival de Aves Urbanas 2026, una iniciativa organizada por la Sociedad Audubon de Panamá y el Biomuseo, que se desarrolla este sábado 21 y domingo 22 de noviembre.

La actividad, de acceso gratuito, incluye caminatas para observar aves, charlas educativas, talleres y competencias dentro del Biomuseo y en los alrededores de la Calzada de Amador.

Las caminatas de observación están programadas en dos horarios: de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Mientras tanto, los talleres y otros espacios de aprendizaje comienzan a partir de las 10:00 a.m.

Durante las jornadas, los participantes pueden aprender a identificar las distintas especies a través de sus cantos, colores y plumajes, además de conocer cuáles son propias de Panamá y cuáles llegan al país durante sus procesos migratorios.

Entre las actividades también figura una competencia de stop sobre conocimientos de aves, que busca poner a prueba lo aprendido por los asistentes.

Los organizadores destacaron la participación de familias, jóvenes y adultos mayores, y señalaron que uno de los propósitos del festival es despertar el interés por las aves y acercar a las personas al conocimiento de la biodiversidad.

El Festival de Aves Urbanas 2026 también busca promover el intercambio de conocimientos con especialistas, incluidos invitados internacionales, y ampliar la comprensión sobre las especies que conviven en los entornos urbanos de Panamá.

Con información de Jocelyn Mosquera.

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