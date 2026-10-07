Biomuseo suma 159 mil visitantes en 2026 y consolida su atractivo en Panamá

El Biomuseo celebra su doceavo aniversario, siendo uno de los mayores atractivos de Panamá como sitio turístico.

Ciudad de panamá, Panamá/El Biomuseo celebra su doceavo aniversario, siendo uno de los mayores atractivos de Panamá como sitio turístico para conocer historia, biodiversidad, el espacio perfecto dedicado a la biodiversidad del país.

Según cifras del Biomuseo, ha recibido más de 1.9 millones de visitantes provenientes de Panamá y distintas partes del mundo. En lo que va de 2026, 159 mil personas han recorrido sus espacios y conocido, a través de sus exhibiciones, la riqueza de la flora y fauna de Panamá.

Para finales de año, dentro de las proyecciones del recinto, se estima superar los 211 mil visitantes; esto representa un aproximado de 30 mil visitantes más que el año anterior.

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A 12 años de su apertura, el Biomuseo continúa aportando a la oferta turística del país y ofreciendo a los visitantes una experiencia para descubrir la biodiversidad que hace de Panamá un destino único.

Con el fin de cambiar la manera en que vemos, entendemos y conservamos la naturaleza y su biodiversidad, se creó el Biomuseo, ubicado en la Calzada de Amador, después de la Plaza de las Banderas. Abrió sus puertas el 2 de octubre de 2014, después de 10 años de construcción.

En sus galerías se cuenta la historia del surgimiento del istmo de Panamá hace 3 millones de años, y de cómo ese surgimiento unió continentes y dividió mares, cambiando la vida en la Tierra.

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