Lau Cortés deberá enfrentar audiencia de garantías; estos son los bienes aprehendidos

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, aprehendido la madrugada del pasado martes, deberá enfrentar una audiencia de garantías en el Sistema Penal Acusatorio, donde la Fiscalía solicitará la formulación de cargos por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con información suministrada por el Ministerio Público, Lau Cortés no habría podido justificar la procedencia de unos $500 mil, luego de una auditoría realizada a su patrimonio.

Entre los bienes identificados durante la investigación figuran un cuadro valorado en $50 mil, un apartamento en Santa María por $562 mil, del cual habría abonado $433 mil, además de un apartamento de playa valorado en $236,500, que habría sido pagado sin financiamiento bancario, y vehículos por más de $20 mil.

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Sin embargo, la defensa de Lau Cortés cuestionó la cifra divulgada por el Ministerio Público y alegó que el monto que se le notificó es inferior. Según el informe entregado a la defensa, la suma que estaría bajo investigación asciende a $122,253.

Lau Cortés estuvo al frente de la CSS entre 2019 y 2025, durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.

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