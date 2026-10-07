Municipio de Arraiján: Stefany Peñalba guarda silencio en medio de disputa por uso de fondos y presuntas irregularidades

El Concejo Municipal de Arraiján solicitó una auditoría a la Contraloría por presuntas irregularidades en uso de fondos.

La administración de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, nuevamente está en el ojo de la tormenta. Esta vez, es el propio Concejo Municipal el que solicita información sobre el uso de recursos provenientes de la empresa Metro de Panamá.

La presidenta del Concejo Municipal de Arraiján, Yohana Saldaña, explicó que la situación surge a raíz de una solicitud de fondos correspondiente al año pasado, presentada por la representante de Juan Demóstenes Arosemena.

Detalló que la empresa Metro de Panamá fue citada al Concejo Municipal para verificar si los fondos habían sido depositados. Según explicó, mediante un acuerdo municipal se aprobó el depósito y uso de $9,600, destinados a la compra y construcción de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, así como a la construcción de una plaza, una Infoplaza y un gazebo.

“Hace más de un año y no se había tenido respuesta. La representante está en una Infoplaza y fue desalojada porque tenía un año de deuda de alquiler”, manifestó Saldaña.

Ante esta situación y otras presuntas irregularidades, la presidenta del Concejo indicó que se está solicitando una auditoría a la Contraloría General de la República.

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Saldaña aseguró que, hasta el momento, la alcaldesa Peñalba no ha respondido a sus cuestionamientos, no asiste a las sesiones del Concejo y “no da la cara”.

No obstante, señaló que recientemente apareció un informe de Tesorería relacionado con la compra y construcción de la junta comunal de Juan Demóstenes Arosemena, por un monto superior a $200 mil. Según Saldaña, el documento presenta algunas irregularidades, entre ellas la falta de firma de la tesorera y la utilización de montos provenientes de la cuenta destinada al pago de planilla.

La presidenta del Concejo calificó como “difícil” la administración de Peñalba y mencionó situaciones que, según afirmó, incluyen “desalojos”, “imposiciones” y “amenazas”.

Nosotros tratamos de hacer una buena gestión, porque la base de una buena relación con el alcalde se ve reflejada en la comunidad, pero ha sido demasiado imposible”, expresó.

Agregó que, hasta el momento, los representantes de corregimiento no han recibido la totalidad de los fondos correspondientes al funcionamiento de septiembre, situación que calificó de ilegal.

Según Saldaña, esta situación ha impedido el pago de la segunda quincena a los funcionarios, mientras que ya se estaría preparando el informe correspondiente al mes de octubre.

“No me voy a detener. La situación se ha venido complicando cada día más. El viernes me destituyó a ocho personas del Concejo Municipal, algo que me confirmaron es una extralimitación de poderes porque no tiene competencia”, afirmó.

Saldaña indicó que tiene conocimiento de que personal de la Contraloría General de la República ha acudido a la Alcaldía de Arraiján para solicitar informes, aunque hasta el momento desconocen qué ha ocurrido con esas diligencias.