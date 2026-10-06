Alcaldesa Stefany Peñalba: residentes protestan frente al Municipio de Arraiján y exigen auditorías contra su gestión

Los residentes también pidieron explicaciones sobre un supuesto desembolso de $500 mil a una institución privada.

Arraiján, Panamá Oeste/Un grupo de residentes de Arraiján acudió al Concejo Municipal para solicitar auditorías a la gestión de la alcaldesa Stefany Peñalba y explicaciones sobre el destino de los fondos y las inversiones en el distrito.

Uno de los voceros manifestó que buscan conocer cómo se utilizaron los recursos entregados por el Metro de Panamá al municipio.

“A solicitar informes sobre los 900 mil dólares que le entregó el Metro de Panamá al municipio de Arraiján”, expresó.

El cuestionamiento se suma a la solicitud de auditoría presentada ante la Contraloría por la presidenta del Concejo Municipal, Yohana Saldaña, sobre fondos que, según denunció, no estarían debidamente justificados. De acuerdo con sus declaraciones, parte de los recursos debía destinarse a la Junta Comunal de Juan Demóstenes Arosemena.

Los residentes también pidieron explicaciones sobre un supuesto desembolso de $500 mil a una institución privada. El vocero cuestionó la documentación de ese pago, sin identificar en las declaraciones a la entidad que habría recibido el dinero.

Durante la jornada, los manifestantes denunciaron que inicialmente la policía municipal les impidió ingresar a la sesión, alegando que tenía “órdenes de arriba”. Posteriormente, tras conversar con el secretario general, se permitió el ingreso de una delegación para una cortesía de sala.

La sesión se desarrolló con la presencia de cinco concejales. Según el reporte, no asistieron la alcaldesa ni el vicealcalde del distrito.

También participó un representante de la Asociación de Municipios de Panamá, quien abordó inquietudes relacionadas con el manejo presupuestario y las solicitudes de auditoría presentadas ante la Contraloría General de la República.

Con información de Luis De Jesús Mendoza.