Aprehenden a Enrique Lau, exdirector de la CSS, por supuesto enriquecimiento injustificado

Lau Cortés fue director de la CSS desde 2019 hasta el 2025, durante la administración de Laurentino Cortizo.

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, fue aprehendido la madrugada de este martes por su presunta vinculación con los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Lau ocupó la dirección de la CSS durante el gobierno de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2025, y la captura estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación apunta a una posible lesión patrimonial de aproximadamente B/.500,000.

La aprehensión se realizó en Santa María, donde fueron ubicados documentos y bienes considerados indicios dentro de la investigación. De manera simultánea, las autoridades realizaron allanamientos en Paitilla, Dos Mares, Chanis y Playa Blanca.

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La operación fue desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, como parte de las diligencias relacionadas con el caso.

A Lau Cortés también se le ordenó la aprehensión de un apartamento, una casa de playa y dos autos.

El exfuncionario será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías, donde se desarrollarán las audiencias correspondientes, conforme a las garantías procesales establecidas en la legislación panameña.

La Procuraduría indicó que continuará ejerciendo la acción penal ante los tribunales de justicia, en respeto de los derechos de los ciudadanos y en apego a la Constitución y las leyes.