Panamá reforzará su presencia marítima en Vietnam con nueva oficina de servicio técnico de la AMP en Ho Chi Minh

El mandatario también anunció que ya se entablaron conversaciones con el grupo vietnamita Vingroup y VinFast con el fin de establecer en una zona franca de Panamá su centro de distribución regional de vehículos eléctricos y repuestos para toda América Latina y el Caribe.

Más de 47 empresas navieras y del sector marítimo de Vietnam asistieron al encuentro denominado “Un océano de oportunidades”, en el que el presidente de la República, José Raúl Mulino, tuvo una participación principal.

Acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, Mulino destacó en su intervención que Vietnam es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo, no solo es el sexto mayor usuario del registro de buques de Panamá con 325 embarcaciones que llevan la bandera panameña, sino que también ocupa el puesto 17 entre los mayores usuarios del Canal.

"Vietnam construye lo que el mundo consume. Panamá distribuye lo que el mundo consume. Esa es una alianza natural, no una coincidencia", subrayó ante el sector naviero de este país asiático.

De acuerdo con el informe de Presidencia, en este encuentro las navieras ratificaron su apoyo y confianza como clientes del registro de naves panameño por su estabilidad y respaldo.

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Entre las compañías que acudieron al encuentro interesadas en conocer las oportunidades que ofrece Panamá, destacan los gigantes vietnamitas: Petrovietnam Transportation Corp., Hoang Huy Shipping Services Ltd., Hoanh Son Group Joint Stock co, Truong Minh International Joint Stock Co., Hik Shipping and Import Export Co., Hai An Container Transport Co. Ltd, New Sun Shipping and Trading Joint Stock Co., Asia Pacific Shipping Co Ltd, Global Pacific Shipping, y Nhat Viet Transportation Corp.

“Nuestra relación marítima con Vietnam abarca mucho más que los buques. Más de 25,000 marinos vietnamitas trabajan actualmente a bordo de naves de bandera panameña. Vietnam representa la sexta mayor cantidad de gente de mar por país dentro de nuestra flota”, señaló el presidente ante los empresarios navieros del país asiático que posee una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo.

Vietnam como prioridad

Indicó que Panamá ofrece servicios marítimos y un registro de naves o abanderamiento confiable para las embarcaciones vietnamitas, respaldada por el Gobierno panameño a través de la Autoridad Marítima de Panamá y representada internacionalmente mediante nuestra red de consulados de Marina Mercante, oficinas técnicas y oficinas regionales. Una condición contraria a la que ofrecen los registros a los Mulino llamó franquicias.

“Esta estructura nos permite acompañar a nuestros clientes alrededor del mundo con servicios de abanderamiento, documentación técnica, expedición de licencias para gente de mar y asistencia a las naves que forman parte de nuestra flota. Nuestros clientes vietnamitas cuentan con ese respaldo”, aseveró Mulino en su primera actividad al llegar a Vietnam.

Continuó agregando que el “registro no solamente presta un servicio a los armadores y contribuye a nuestra economía. También se ha convertido en una fuente de oportunidades y empleo para miles de familias vietnamitas”.

Anunció que, para potenciar la importancia que se le da a Vietnam, Segumar, una división de servicio técnico de la AMP, establecerá una oficina en el consulado de Marina Mercante de Panamá en la ciudad Ho Chi Minh.

“Esta nueva presencia técnica de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) permitirá mejorar los servicios que ofrecemos, reducir los tiempos de respuesta y brindar una asistencia más cercana a nuestros clientes, a las naves de bandera panameña y a la gente de mar vietnamita”, manifestó Mulino a los representantes del sector marítimo de Vietnam.

Adelantó que el gobierno de Panamá está evaluando el establecimiento de una oficina regional de la Autoridad Marítima de Panamá en el Consulado de Panamá en Ciudad Ho Chi Minh, “con el propósito de ampliar aún más nuestra capacidad de atención en Vietnam y en la región”.

El presidente Mulino explicó que estas decisiones responden a una realidad muy sencilla: Vietnam es una prioridad para la Marina Mercante panameña. “Queremos estar más cerca de ustedes, atenderlos mejor y demostrarles con hechos que Panamá es un socio marítimo en el que pueden confiar”, indicó.

Por otro lado, recalcó la importancia del canal de Panamá para la conectividad marítima. “El Canal constituye un elemento central de la plataforma logística panameña. Su funcionamiento favorece el desarrollo de puertos, servicios marítimos, zonas logísticas, actividades de almacenamiento, transporte, seguros y otros sectores vinculados al comercio internacional”, remarcó.

Aseveró que Panamá cree firmemente en un comercio marítimo internacional seguro, abierto y previsible. En momentos de incertidumbre para las principales rutas marítimas del mundo, Mulino indicó que se debe preservar la libertad y la seguridad de la navegación y el desarrollo sin obstáculos de las actividades marítimas legítimas.

China

El Presidente de Panamá también abordó el tema de las detenciones de barcos por parte de China, indicando que el Gobierno panameño atendió esta situación directamente y mediante el diálogo con las autoridades chinas.

“Hoy puedo decirles que hemos avanzado. La situación ha mejorado considerablemente y somos optimistas sobre el camino que tenemos por delante. Asimismo, hemos avanzado en un instrumento en materia marítima que se encuentra en proceso de consultas internas por parte de China y que esperamos pueda entrar en vigor próximamente”, señaló el mandatario.

Negocios

Reiteró que el esfuerzo que se hace para potenciar la alianza entre Panamá y Vietnam no es abstracto. Anunció que ya se entablaron conversaciones con el grupo vietnamita Vingroup y VinFast con el fin de establecer en una zona franca de Panamá su centro de distribución regional de vehículos eléctricos y repuestos para toda América Latina y el Caribe.

Además, el presidente Mulino destacó que Panamá no solo es una plataforma logística global. Panamá cuenta con 5 puertos interconectados en ambos océanos, un hub aéreo en América, y también ofrece acceso preferencial a más de 60 países desde la Zona Libre de Colón. Esto se refuerza con otros 23 acuerdos comerciales y la incorporación al bloque de países del Mercosur, la quinta economía más grande del mundo.

Culminó sus palabras en este evento dando un mensaje de estabilidad y confiabilidad de parte del Registro de Marina Mercante panameño. “Panamá seguirá siendo una opción segura y confiable para la industria marítima internacional y, de manera muy especial, para nuestros socios y clientes en Vietnam. Sigamos navegando ese océano de oportunidades, conectando mercados y generando prosperidad para nuestros pueblos", manifestó.

Por su parte, la embajadora y cónsul panameña en Vietnam, Nubiela Ayala, indicó que la relación de ambos países es muy especial y fundamental, lo que ha permitido convertir a Panamá en un aliado y socio confiable de la comunidad marítima vietnamita.

Dijo que Panamá no solo trabaja en mantener esta estrecha relación con Vietnam, sino que su meta es fortalecerla. Esto incluye seguir brindando un servicio de registro de naves eficiente y respaldado por un Estado.

En tanto, el ministro del Canal, José Ramón Icaza, realizó una presentación de la visión de futuro del Canal y el posicionamiento de Panamá como una plataforma logística de alcance global, siendo Vietnam uno de los principales 20 usuarios de la ruta interoceánica.

Icaza detalló las inversiones estratégicas que asumió el Canal en manos panameñas, incluyendo la ampliación con un tercer juego de esclusas y los nuevos proyectos con el embalse de Río Indio y dos nuevas terminales portuarias, respondiendo a las necesidades del comercio mundial para las próximas décadas con mayor eficiencia.

El presidente Mulino acudió al encuentro acompañado por el canciller, Javier Martínez-Acha; el ministro Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); Kristelle Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia, Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), y Juan Antonio Halphen, secretario ejecutivo del Consejo Consultivo Agropecuario Nacional.

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