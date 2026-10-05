Semana de la RSE busca impulsar la sostenibilidad en las empresas

Durante esta semana se abordarán distintas estrategias para que las compañías fortalezcan sus prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad, con énfasis tanto en su impacto ambiental como en el desarrollo y bienestar de su fuerza laboral.

Ciudad de Panamá/Bajo el lema “Creer, crear y crecer”, inició en Panamá la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, un espacio que reúne a más de 500 líderes empresariales para analizar y promover buenas prácticas dentro de las organizaciones.

La iniciativa, organizada por Sumarse, llega a su decimoquinta edición y busca que las empresas incorporen la sostenibilidad como parte de sus estrategias de negocio, tomando en cuenta aspectos como el bienestar de los colaboradores, la resiliencia, la transición energética, las finanzas sostenibles, la tecnología y el gobierno corporativo.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, destacó que el evento se ha consolidado como un referente en materia de sostenibilidad y que este año el enfoque está puesto en las decisiones que se toman en el presente para construir el futuro.

“Esta es la edición número 15, esto quiere decir que es el evento que está consolidado como un referente en temas de sostenibilidad y este año regresamos con el lema de creer, crear y crecer, pero le ponemos ese otro énfasis en el futuro. Qué decisiones estamos tomando hoy y qué transformaciones estamos haciendo hoy en las organizaciones para construir ese futuro que queremos”, indicó Mola.

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Por su parte, Stanley Motta, presidente de la junta directiva de Sumarse, resaltó el papel de los miembros de la organización en la incorporación de la sostenibilidad dentro del sector empresarial panameño.

“Con el apoyo de los miembros hemos podido poner la sostenibilidad en el vocabulario de todas las empresas y yo creo que cada año vamos agregando más membresías y la gente ve con más conciencia en la importancia de las distintas fases de la responsabilidad social empresarial”, explicó Motta.

Durante esta semana se abordarán distintas estrategias para que las compañías fortalezcan sus prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad, con énfasis tanto en su impacto ambiental como en el desarrollo y bienestar de su fuerza laboral.

La actividad también busca promover una visión empresarial de largo plazo, en la que las decisiones actuales permitan fortalecer la resiliencia de las organizaciones y responder a los desafíos económicos, sociales, tecnológicos y ambientales.

Con 15 ediciones, la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad se mantiene como un espacio de intercambio entre líderes empresariales para compartir experiencias y promover una mayor integración de la sostenibilidad en el sector privado panameño.

Con información de Meredith Serracín