Más de 500 líderes empresariales analizan los retos del liderazgo y la diversidad de género

La duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá reunió a empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos. Durante el encuentro también se destacó el aumento de la participación femenina en las juntas directivas de empresas reguladas por ley.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 500 empresarios, miembros de juntas directivas y altos ejecutivos participaron en la duodécima conferencia anual de Directoras de Panamá, un encuentro en el que se analizaron los desafíos de liderar, tomar decisiones y generar valor en un entorno global cada vez más dinámico y complejo.

Uno de los invitados principales fue Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski y CEO de Grupo Nutresa, quien compartió sus experiencias y perspectivas durante el conversatorio “Decisiones que transforman: liderazgo empresarial en un mundo cambiante”.

Durante la jornada también se abordaron temas relacionados con el talento humano, el papel de las mujeres en las juntas directivas y la importancia de la diversidad de género en los espacios de toma de decisiones.

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Los organizadores destacaron que la incorporación de mujeres en estos órganos puede contribuir a enriquecer las discusiones y favorecer procesos de toma de decisiones de mayor calidad dentro de las empresas. También se resaltó la participación de mujeres tanto en juntas directivas como en posiciones de administración dentro de diferentes empresas.

Los datos presentados durante la conferencia reflejan una tendencia al alza en la participación de mujeres en las juntas directivas de empresas reguladas por ley en Panamá. Al cierre de 2025, el 47.14 % de estas empresas contaba con al menos un 30% de mujeres en sus juntas directivas, frente al 43.89% registrado el año anterior.

Asimismo, el promedio de participación femenina en juntas directivas se ubicó en 25.57%, por encima del 24% registrado en la medición previa.

Con información de Kayra Saldaña