Padres de familia reaccionan ante aumento en costo de las matrículas para el 2027

Con el inicio del proceso de matrículas para 2027, los padres de familia deberán evaluar los nuevos costos y las condiciones establecidas por cada centro educativo.

Ciudad de Panamá/El costo de estudiar en colegios particulares podría aumentar para el año lectivo 2027. Un monitoreo de los precios de matrículas y mensualidades de centros educativos privados reveló que un porcentaje importante de estas instituciones ha anunciado incrementos en sus tarifas.

”Estamos anunciando que el 30% de las escuelas van a subir los precios”, indicó Ramón Abadi, director de la Acodeco.

En algunos casos, los aumentos en el costo de la matrícula superan los $200, lo que representa un gasto adicional para las familias que optan por la educación particular.

”Algunas matrículas superan generalmente los $200, algunas de ellas inciden en lo que es el 15% o 20% hasta llegar casi al 40%, hay escuelas, que son extremadamente costosas”, detalló Abadi.

Padres de familia cuestionan estos incrementos, debido a que llegan en un momento en el que muchos hogares realizan un esfuerzo económico para garantizar la educación de sus hijos.

”Terrible, yo solo espero que muchos de esos colegios han anunciado y que dicen que van a aumentar un honren el aumento y cuando digo que lo honren, me refiere a que muchas escuelas dicen que van a aumentar porque van a mejorar los laboratorios, arreglar la piscina o el gimnasio y al final no arreglan nada”, aseveró Javier Lombardo, coordinador de Unadepa.

Ante esta situación, representantes de padres de familia de colegios particulares consideran necesario mantener regulaciones sobre los aumentos, tomando en cuenta que, aunque los centros educativos privados funcionan bajo un modelo empresarial, la prestación del servicio educativo está sujeta a disposiciones que deben cumplirse.

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Los incrementos en las matrículas y mensualidades deben ser comunicados a los padres de familia con al menos seis meses de anticipación antes de su aplicación. Además, estos ajustes deben ser acordados en una asamblea educativa.

”Si esas escuelas van a subir sus precios en su mensualidad, el padre de familia tiene todavía su suficiente tiempo para prepararse, ya sea para ahorrar, asumir los costos, dialogarlos, o al mismo tiempo para decidir si van a cambiar a su hijo para otra escuela, donde sea más económico”, señaló el director de la Acodeco.

Desde la Asociación de Padres de Familia de Colegios Particulares se ha planteado la necesidad de establecer controles sobre los aumentos, con el argumento de que las decisiones relacionadas con los costos de la educación deben considerar también la capacidad económica de las familias.

Con el inicio del proceso de matrículas para 2027, los padres de familia deberán evaluar los nuevos costos y las condiciones establecidas por cada centro educativo antes de formalizar la inscripción de sus hijos.

Con información de Jorge Quirós